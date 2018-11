Jorge Martín se corona en Moto3 Jorge Martín celebra su triunfo. / EFE Logra el título mundial número 50 para el motociclismo español y Bagnaia conquista el de Moto2 JOSÉ MANUEL CORTIZAS Domingo, 4 noviembre 2018, 08:35

Madrid ya tiene el campeón que le faltaba. Jorge Martín,el chaval que vive junto al Jarama y heredó el 88 y la pasión de su padre, que hizo sus pinitos como aficionado en el mundo de la velocidad, le dio esta madrugada a España su título mundial número 50 y él es el vigésimo piloto del país que conquista un entorchado. Lo hizo a lo grande, ganando en Malasia su séptima carrera del año en Moto3 y con la fortuna de que en la lotería por el podio su rival, Bezzecchi, acabó quinto al ser superado por Albert Arenas tras robarle su rebufo. Con una plaza más ganada por el italiano habría retrasado la coronación de su oponente a la última carrera del curso en Valencia. Pero no lo consiguió.

De hecho fue esa última vuelta el único momento de la carrera en que se podía consumar la coronación de Martín, al que le salían las cuentas por un punto. Hasta entonces, la carrera tuvo mucha tela que cortar. Adelantada un par de horas como precaución ante la posibilidad de lluvias sobre el circuito malayo, la cita supuso una alternancia constante, llegando Bezzecchi a cubrir varias vueltas como líder provisional de la cilindrada. Porque en cuanto la jauría fue liberada del freno del semáforo el italiano rodó a tumba abierta, decidido a tratar de escapar. Fue líder en los tres primeros giros mientras Martín se veía atrapado por el tráfico y rodaba entre los puestos quinto a octavo. Al transalpino se le cruzó en el camino un Binder que iba con el cuchillo entre los dientes aunque careciera de objetivos en la general y tras tocarse le hizo perder la trazada y recular a la sexta plaza.

Pero Martín se mantenía demasiado emparedado y tocaba fondo cruzando dos pasos por meta en el décimo lugar,mientras Bezzecchi se recuperaba y no tardaba en regresar al liderato con una prisa evidente por poner asfalto de por medio. El madrileño cogió confianza al sentir que su moto traccionaba sin problemas pese a que nunca dejó de haber humedades en el firme y en el octavo giro ganó cinco puestos para mantenerse ya el resto de la prueba echándole el aliento a su gran rival. No cedía ninguno y se tocaron a falta de ocho vueltas,lo que aprovechó Aron Canet para ponerse al frente, cambiar de ritmo y abrir un hueco de medio segundo. Pero fue una exigencia excesiva para su montura y lo pagó con una caída.

Otro amago de contacto llevó a Martín al límite del alquitranado, pero su ritmo y constancia acabarían por propullsarse a un liderato que asumió a falta de cinco giros. Hasta entonces su equipo no le había marcado nada en la pizarra más allá de la resta de vueltas. Y en cuanto se vio sin competencia por delante reventó la carrera, cogiendo dos segundos de margen en un visto y no visto. Ese hachazo puso de los nervios a Bezecchi, que para su desdicha se vio atrapado entre Dalla Porta, Arbolino, Di Giannantonio, Bastianini y un Albert Arenas que llegaba desde atrás como un misil. El grupo luchaba por completar el podio y no era la mejor noticia para el pupilo de Rossi porque el botín del cajón convirtió en enemigos directos a pilotos que no debían serlo.

Tenía que hacer lo posible porque el cuarto puesto fuera su peor resultado, ya que de caer al quinto sellaría el título de un Jorge Martín ya imparable como ganador de la carrera. En el último giro tuvo un percance en la cuarta curva y salió de ella retrasado. No lograba meter rueda y se tuvo que jugar el 'all in' en la recta de llegada. Sucumbió ante las siamesas Honda Leopard de Dalla Porta y Bastianini y creyó mantener a raya con su zigzagueo a Arenas, pero el piloto del Ángel Nieto Team aprovechó su aspiración para superarle bajo la bandera a cuadros por 38 centésimas.

Jorge Martín se echó las manos al casco en cuanto se percató de que era el nuevo campeón del mundo. Nacido en San Sebastián de los Reyes el 29 de enero de 1998, su padre le metió el veneno del motor con las minimotos, desde donde progresó en el mundo de los circuitos, sobre todo en Valencia, hasta que fue reclutado para la Red Bull Rookies Cup que ganó en 2014. Esta es su cuarta campaña mundialista. Las dos primeras, con Mahindra, concluyó en los puestos 17 y 16. Ya a las órdenes de Fausto Gresini en el De Conca fue cuarto en 2017 y ya puede jactarse del número 1 que lució en la vuelta de honor. Ha ganado siete carreras, con un segundo y un tercer puestos y se quedó cinco carreras sin puntuar. Amigo personal de Aleix Espargaró y Maverick Viñales, con los que entrena en Andorra, la próxima temporada ascenderá a Moto2 con la KTM de Miguel Oliveira.

No fue el suyo el único título conquistado esta madrugada en Malasia. Francesco Bagnaia también se coronó en Moto2 en una carrera que supuso la primera victoria de Luca Marini, hermano de madre de Valentino Rossi. El portugués Oliveira, su único rival, fue segundo y él tercero. Ambos han puntuado en todas las carreras de la temporada. El entorchado del italiano supone también la primera muesca de Gelete Nieto como jefe de equipo.