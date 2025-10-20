El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raúl Fernádnez celebra su victoria sobre su Aprilia. Afp
Análisis

Aprilia muestra el camino

La segunda marca italiana en el Mundial de MotoGP ha ganado en tres de las últimas cuatro salidas y ya compite de tú a tú frente a la todopoderosa Ducati.

Jesús Gutiérrez

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:56

Comenta

Raúl Fernández estrenó su palmarés en la categoría reina este domingo con un histórico triunfo en el circuito de Phillip Island. Un hito no solo ... para el piloto de San Martín de la Vega (Madrid), que no estaba en lo alto de un podio desde su última carrera como piloto de Moto2 en Valencia 2021, también para Aprilia. Sumó en Australia su victoria número 300 en grandes premios y que firmó su mejor fin de semana de siempre en MotoGP, con doblete en los podios del sprint del sábado y de la carrera del domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  2. 2

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  3. 3 La caída de la nube de Amazon provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  4. 4

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  5. 5 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  7. 7 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  8. 8

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  9. 9

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza
  10. 10

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aprilia muestra el camino

Aprilia muestra el camino