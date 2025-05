Agius se estrena y Canet regala el liderato en la última curva

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 25 de mayo 2025, 12:32 | Actualizado 14:06h. Comenta Compartir

El fuerte viento, que había ayudado a secar la pista del agua que había caído por la noche, iba a ser también protagonista de la jornada y condicionó una carrera de Moto2, que tuvo un giro de guion inesperado desde la salida. El líder de la categoría, Manu González, se quedó clavado cuando se apagaron los semáforos y pasó de ser el favorito absoluto a verse en medio del grupo y teniendo que remontar, asumiendo riesgos. Y cometió un error que le dejó fuera de combate. En la cuarta vuelta, cuando peleaba con Baltus por el sexto puesto, arrolló al belga y ambos acabaron por los suelos. «El aire me ha llevado contra él», se justificaba el madrileño que de paso explicaba lo ocurrido en la salida. «Ya ayer tuve un problema practicando la salida y en la vuelta de calentamiento también. Así que he salido sin ayuda electrónica en el acelerador y se me ha levantado la moto».

Sin González en la batalla, Arón Canet dependía de sí mismo para alzarse al liderato o al menos dar un buen bocado en la clasificación. El valenciano lo tenía claro y desde el inicio se puso al frente del grupo. En esas primeras vueltas tuvo varios duelos con el brasileño Moreira, que le plantó cara, pero el español siempre quería ir delante. Las fuertes rachas de viento impidieron que se rodara con un ritmo estable, pero Canet hizo la selección y se llevó tras él a cuatro pilotos, el propio Moreira, el australiano Agius, Izan Guevara y el debutante en la categoría, David Alonso, en la que era la primera vez que asomaba la cabeza delante el vigente campeón del mundo de Moto3.

Canet tuvo la carrera controlada desde la primera posición, mientras la batalla se centraba en le cuarteto trasero, pero nunca llegó a abrir un hueco superior al medio segundo y en la última vuelta se decidió todo. Más bien en el último sector del circuito. Y es que Alonso pasó a la acción en la parte final y adelantó a Canet, éste le devolvió el adelantamiento tan al límite que ambos se fueron lejos de la trazada y lo aprovecho Agius y Moreira para pasarles. El australiano lograba la primera victoria mundialista de su vida y Alonso dejaba sin podio a Canet en la última curva. «Me ha costado aceptar este tercer puesto, porque quería ganar, pero hay que valorarlo. Es mi primer podio en Moto2», comentaba el piloto hispano colombiano. Esa cuarta posición de Canet le impedía alzarse al liderato en la clasificación general, que mantiene Manu González con solo tres puntos de ventaja.

