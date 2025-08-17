Ángel Piqueras gana en Moto3 y sigue soñando con el título

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 17 de agosto 2025, 11:01 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

Como casi siempre, la carrera de Moto3 no se decidió hasta la última vuelta y como siempre en este 2025, la victoria cayó del lado español. Ángel Piqueras mantiene la racha impoluta en la categoría pequeña y volvía a lo alto de un podio donde no estaba desde la segunda cita de la temporada, en Argentina. El valenciano hizo buenos los pronósticos porque había dominado todo el fin de semana en el circuito de Red Bull Ring y solo cedió la pole a Valentín Perrone.

La carrera estuvo disputada desde la salida, donde rápidamente se formó un cuarteto en cabeza con Máximo Quiles estirando el grupo y llevándose a rueda a Yamanaka, Perrone y el propio Piqueras, que en esa primera parte se mantuvo expectante. El grupo delantero dejó hacer al piloto murciano, muy decidido en esa parte inicial y que apenas cedió el liderato a Yamanaka en un par de giros.

Todo cambió cuando a Quiles le mandaron el aviso por haber excedido los límites de pista en tres ocasiones, todavía con nueve vueltas. Una más y sería sancionado, así que sus rivales olieron la sangre y empezó un carrusel de adelantamientos muy poco productivo ya que el grupo perseguidor rodaba cada vez más cerca. Tanto que los primeros integrantes del mismo, Furusato y David Muñoz, llegaron a falta de dos vueltas y cambió por completo el panorama.

De una batalla a cuatro, pasó a ser de seis y las hostilidades se desataron. En esa penúltima vuelta ya se había puesto en cabeza Piqueras, que fue el único que fue ajeno a la batalla que había por detrás y logró ese triunfo que perseguía desde hacía meses. La presencia de los nuevos actores alteró el orden y un agresivo doble adelantamiento de Muñoz a Quiles y Perrone los sacó de la ecuación de la victoria. Finalmente, el sevillano fue tercero y acompañó a los dos compañeros del equipo MT Helmets en el podio, con la segunda plaza de Yamanaka.

El que minimizó daños en el fin de semana más complicado del año fue José Antonio Rueda, sin el ritmo de los de cabeza, pero que con todo el lío que se formó delante acabó quinto. Un buen botín para el líder de la categoría para mantener ese amplio margen de 71 puntos en la general con el que ya es su único rival, el propio Piqueras que quiere seguir soñando con el título de Moto3.

Temas

Moto3