Diogo Moreira bate a Arón Canet y hace historia para Brasil

Diogo Moreira sigue empeñado en romper fronteras. En 2023 ya dio a Brasil su primer triunfo en la historia en Moto3 y en Assen ha logrado también el primero en Moto2 y se postula como candidato al título de la categoría intermedia que sería histórico para su país. El gigante sudamericano no tenía un piloto puntero en el Mundial desde Alex Barros, uno de aquellos nombres míticos de los años noventa y primera década de siglo XXI, y que vuelve a tener su ídolo local. No es casualidad que el campeonato vaya a recuperar el próximo año ese Gran Premio de Brasil, donde quizás Moreira ya esté en la clase reina.

Desde el inicio de la carrera, donde Moreira partía desde la pole, el peso de la misma lo llevó Arón Canet, que desde la cuarta posición se puso en cabeza a las primeras de cambio. Se enganchó a su rueda el brasileño y los dos se escapaban del grupo. Al que se le veía sufrir mucho en esta primera parte de la carrera era al líder Manu González, que iba perdiendo posiciones hasta llegar a rodar décimo, con evidentes problemas en su neumático trasero. «No tenía tracción en la salida de las curvas porque me deslizaba mucho la goma», comentaba el piloto madrileño que hasta que no empezaron a caer el neumático a sus rivales no pudo remontar posiciones.

Con Canet y Moreira destacados por delante, González empezó a recuperar posiciones y a diez vueltas del final, ya había llegado a la tercera posición, siendo el más rápido en carrera en ese momento, pero tenía al dúo de cabeza a casi cuatro segundos, así que optó por conformarse con esa tercera posición. «Con lo que habíamos perdido en el inicio, la remontada y la salvada de puntos era muy importante y me deja contento esta tercera posición», confesaba el español.

La lucha por la victoria iba a ser desigual en lo mecánico porque a cinco vueltas del final la cúpula de la moto de Canet se partió por la mitad, lo que le hacía perder unas décimas vitales en las rectas. En cualquier caso, el valenciano lideró toda la carrera hasta la penúltima vuelta, donde abrió la puerta a su rival para estudiarle, pensando en un ataque en la chicane final, pero Moreira frenó muy tarde, así que optó por salir más rápido de la curva y cogerle el rebufo, pero no le dio para adelantar al brasileño y acabó a 56 milésimas.

Con los tres candidatos al título en el podio en orden inverso a su clasificación, se comprime la general de Moto2, donde Manu González sigue líder con solo 5 puntos de ventaja sobre Arón Canet y 31 sobre Diogo Moreira.

