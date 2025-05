Jon Idiakez se coloca líder del Campeonato de Euskadi de motocross

Jon Idiakez se ha colocado líder del Campeonato de Euskadi de Motocross tras disputar la tercera prueba del calendario en el circuito burgalés de Quintana ... María. Unos buenos resultados que le permiten al deportista vitoriano situarse en lo más alto de la clasificación. «A pesar de que en la primera manga me ha tocado sufrir, en la segunda he podido coger el ritmo bueno dejando atrás a mis rivales», señaló tras la prueba.

El circuito de Quintana María recibió a los pilotos en perfectas condiciones pese a las lluvias de los últimos días, con una mañana soleada y las espadas en todo lo alto. Desde los entrenamientos previos ya quedó patente el nivel que se iba a poder disfrutar en pista, puesto que, además de la tercera prueba del campeonato de Euskadi, esta era también valedera para los campeonatos de Castilla y León, Navarra y Asturias. Una circunstancia que elevó un punto más el nivel con respecto a las dos primeras citas del curso en los circuitos de Haro y Murchante.

A las once y media de la mañana se dio el pistoletazo de salida de la primera manga, en la que los nervios se hicieron palpables desde las primeras curvas. «Fue una carrera muy intensa en la que he intercambiado adelantamientos con David Gómez, mi máximo rival, y eso nos ha pasado factura a los dos. De hecho, he tenido que levantar el pie y bajar el ritmo en los últimos giros porque notaba el cuerpo muy agarrotado», indicó el piloto de Zuzenak.

Totalmente diferente ha sido la segunda manga, donde Idiakez desde el principio se ha enganchado al ritmo que han impuesto los dos primeros pilotos de la general, pudiendo abrir hueco con sus rivales. «La única espinita que me llevo es que casi en la línea de meta me ha adelantado Saúl y no he podido ganar en la categoría MX1», lamentó.

Nuevo podio

Idiakez, además de colocarse líder del campeonato vasco, ha terminado tercero en la clasificación, sumando un nuevo trofeo para las vitrinas. «Ha sido un día muy intenso pero bonito en un circuito que me encanta y rodeado de toda mi familia y amigos. Una jornada inolvidable en la que lo he dado todo y han salido las cosas de la mejor manera posible», explicó satisfecho.

La próxima prueba del Campeonato de Euskadi será el 24 de mayo en el circuito cántabro de 'La Florida'. Una nueva oportunidad para Idiakez de cara a poder hacerse con el entorchado final.