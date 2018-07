Sainz: «Cuando sales quinto no quieres acabar noveno»

No es la primera carrera de la que sale con el gesto torcido Carlos Sainz por el mismo motivo: los estrategas de Renault no han estado del todo acertados. Así lo cree el madrileño, que afirma que quizá podían haber planteado la prueba de otra manera.

«Cuando sales quinto no quieres acabar noveno. Hay que analizar muy bien qué podríamos haber hecho mejor, si quizás habría que haber salido con los ultrablandos, quizás, ya que sales con el blando, ir largo y no más corto que los que van con ultrablandos. Ver qué podríamos haber hecho diferente», explicaba el madrileño.

No obstante, y también en una forma de reivindicación, Sainz resumió que esta carrera «explica muy bien lo que ha sido la primera mitad de la temporada». «Siempre ahí, siempre en los puntos, siempre, creo, haciéndolo bastante bien, pero por una cosa o por otra el resultado no acaba de llegar», se lamentaba el español. Sainz está en el centro de los rumores, ya que su futuro no está garantizado en Fórmula 1, pese a que su nombre está en la mesa de varias escuderías.