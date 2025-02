McLaren asusta y Aston Martin preocupa

David Sánchez de Castro Viernes, 28 de febrero 2025, 21:10 Comenta Compartir

Tres días tres, como los tigres en el trigal, son los que han tenido los diez equipos de Fórmula 1 para probar de cara a las 24 citas de la 75ª temporada. Baréin echa el telón momentáneamente hasta que, dentro de un mes, regresen para el cuarto Gran Premio del año. Por el camino, estos tres días han dejado varias lecturas que, aunque todavía no fijadas en piedra, sí dejan entrever algunas tendencias claras.

La primera evidente es que parece que McLaren saldrá con cierta ventaja sobre el resto. No es nada sorprendente, o no para quienes tengan el ojo entrenado, dado que el final de 2024 ya estuvo marcado por esta tendencia. Lando Norris y, en menor medida, Oscar Piastri cierran la pretemporada como los más fiables y constantes en tandas largas. Con más de 300 vueltas, McLaren ha mostrado capacidad en tandas largas y cortas, especialmente en los ensayos de carrera que es donde quieren focalizar sus argumentos este año.

Eso no impidió que Max Verstappen diese un puñetazo en la mesa por la tarde. El campeón del mundo se quedó a solo 21 segundos del hombre que logró el mejor crono del día, un George Russell que también quiso su cuota de protagonismo. La lucha por arriba apunta a ser mucho más igualada de lo que parece, especialmente si llegan invitados sorpresa… como Carlos Sainz. Y es que el tiempo del madrileño logrado en el segundo día, un crono de 1:29.348, ha sido el más rápido en esta semana de test que ya es historia.

No faltaron las imágenes anecdóticas para cerrar los ensayos en Sakhir. Max Verstappen, más discreto en la pista que fuera, le dedicó una visible peineta (dedo corazón en alto) a los mecánicos del equipo Williams, cuando parecía que no habían tenido nada por lo que enfrentarse. ¿Broma? ¿Guiño a un amigo? Quizá fue una dedicatoria a la propia organización del circuito de Baréin, retratada de nuevo en este viernes: dos días después de un apagón, la cabina donde se coloca dirección de carrera fue protagonista al romperse una de las ventanas y dejar regado de cristales muy pequeños ese espacio de la recta de meta.

Si este incidente y el del apagón del otro día ya señalan a Baréin para este tipo de situaciones, que un autobús se colase en medio de la pista ya rozó el surrealismo. Más allá de los chistes recurrentes, la labor de los responsables de seguridad quedó muy en entredicho y la FIA pedirá explicaciones para que esta situación no se repita en la cita del Gran Premio de abril.

Alonso entra en la hora feliz… 'in extremis'

A primera hora de este último día de ensayos de pretemporada, Aston Martin sorprendía a todos: cambio imprevisto en la alineación de pilotos. Lance Stroll había pasado mala noche (no especificaron nada más) y Fernando Alonso le iba a sustituir por la mañana, a la espera de ver si no tenía que hacerlo durante toda la jornada. Así, el asturiano volvía a enfundarse el mono y el casco para rodar durante la sesión matutina. Una vez que el canadiense se encontró mejor, decidieron darle la tarde a él como colofón de los test… y finalmente Alonso tuvo que salir al rescate. La tarde del último día suele ser la más apetecible para todos los pilotos, no solo porque realizan los ensayos de carrera con la configuración prácticamente definitiva, sino también porque pueden forzar un poco más de lo normal, habida cuenta de que no tiene que guardarse nada de cara al siguiente día y hay margen para la siguiente cita. Como Stroll volvió a ponerse malo, Alonso regresó al coche para dar los últimos giros de la semana con el AMR25.

Así, Alonso cierra la pretemporada de 2025 evitó cerrar la semana como el único de los 20 pilotos de la parrilla que no había rodado por la tarde, con lo que finalmente pudo ensayar en las condiciones -aproximadas- que tendrá el Gran Premio de Baréin en abril. Con menos 'hora feliz' que los demás, pudo poner hasta cierto límite el AMR25, que apunta a mejorar a su predecesor (a poco) pero no queda claro cuánto.

Siendo uno de los equipos que menos ha rodado, con su piloto 'top' sin ensayar en los momentos más apetecibles para ver las cualidades del monoplaza y con el pobre bagaje de 2024 a sus espaldas, ¿qué se puede esperar de Aston Martin? La gran esperanza está en que ese «95% de aerodinámica totalmente nueva», citando palabras de Alonso, haya acabado con los malos momentos en el equipo de Silverstone. Para la esperanza, el ojo clínico de Ted Kravitz, uno de los 'popes' del periodismo de F1 británico, que coloca a Aston en la pelea por los podios después de lo visto en estos test. ¿Excesivamente optimista?