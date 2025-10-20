El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Max Verstappen celebra su victoria en Austin. Jakub Porzycki / Reuters
El lobo Verstappen confirma el mayor temor de McLaren

El neerlandés, hasta hace no tanto culpable de dejar carreras aburridas, se ha convertido en el acicate que necesitaba este Mundial y ya tiene a tiro a Norris y a Piastri

David Sánchez de Castro

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:22

Max Verstappen culminó en el GP de Estados Unidos uno de sus fines de semana perfectos. El neerlandés ejerció en Austin un dominio absoluto, ... con dos victorias —en la sprint y en la carrera larga— y sus respectivas poles, confirmando que ahora mismo es el rival a batir. No hay posiblemente rival más peligroso para los hombres de McLaren, ni bocado más apetecible para el vigente campeón del mundo.

