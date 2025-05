Imola comienza con solo una certeza: Piastri sigue al frente

Manuel Sánchez Viernes, 16 de mayo 2025, 22:01 Comenta Compartir

La llegada del circuito de Imola estaba en la agenda de casi todos los equipos de la parrilla de Fórmula 1. Después de un arranque de año en el que McLaren está dos pasos por delante del resto y, en concreto, Oscar Piastri, la labor que tenía que realizar el equipo de Woking era razonablemente previsible: no dejar lugar a la duda. Y no lo han hecho: el líder del Mundial fue el más rápido, con solvencia, con Lando Norris claudicando de nuevo ante el que se creía que iba a ser su segundo. Todas las escuderías han llevado algunas novedades, en busca de esas décimas que les separan de la victoria, el podio o, según las expectativas, apenas puntuar.

En el caso de Ferrari con no pisarse mientras camina es suficiente. La imagen de Charles Leclerc sujetándose el casco porque se le levantaba o de Lewis Hamilton intentando salvar los muebles con serios problemas de frenos que le hicieron asomarse más de lo que le hubiera gustado a los muros dejan bien claro que no será en el Autódromo en honor al fundador donde darán el salto hacia adelante. Al menos no lo parece ni ellos mismos lo creen: «Honestamente, no creo que tengamos en el coche la posibilidad de salir y conseguir la pole, pero el ritmo de carrera es fuerte, así que eso es positivo», se conformaba el monegasco, mientras que el heptacampeón británico echaba sapos y culebras por la boca al ver cómo su indómito Cavallino no pasaba del 11º crono del día y un sobreviraje serio que casi le manda contra el muro.

En un circuito donde ya era difícil adelantar en los tiempos en los que no iban pilotando los transatlánticos que llevan ahora, la pole de este sábado es clave: no todos tienen claro que el domingo puedan mostrar lo que el sábado se les escape, máxime si la diferencia de compuestos es tan amplia como se ha visto en esta jornada de viernes. Imola, donde se estrena un neumático extrablando —dentro de lo que se puede esperar de Pirelli—, puede servir también para comprobar hasta qué punto los pilotos pueden exprimir unas ruedas que deben ser netamente más competitivas. Este tipo de búsqueda de los límites puede servir también para ver sorpresas, como fue el hecho de que Pierre Gasly con el Alpine acabara el día en una más que sorprendente tercera posición o que Isaac Hadjar, que cruzó el límite, acabara contra el muro en un espectacular golpe que destrozó la tarde libre de los mecánicos de Toro Rosso.

Las novedades de Aston Martin aún no son mejoras

El equipo que más piezas estrenaba este viernes de la parrilla era Aston Martin. Menos el color se puede decir que prácticamente modifican todo lo visto con respecto a las primeras carreras del año, en busca de unas décimas que les saquen del hoyo en el que ellos mismos se han metido.

El objetivo de los técnicos este viernes era relativamente fácil. Montaron las piezas nuevas en el coche de Stroll, pero no en el de Fernando Alonso. Compararon, estudiaron los datos y retocaron lo necesario para ver qué podían aprovechar. De esta manera esperaban verse un poco más arriba… pero la realidad les golpeó con dureza. Alonso fue el primer Aston Martin con un más que mejorable 14º tiempo mientras que su compañero canadiense no pasó del 17º. Es verdad que no fueron últimos, que el accidente de Hadjar les privó de un último intento rápido y que en los libres hay que leer los datos con cierta cautela. Pero lo que se pueda estudiar antes de este sábado no parece ser suficiente para salir de la penitencia en la que están sumidos los coches verdes. «El equipo verá los datos y decidirá las partes del paquete que mejor le viene al coche. Esperemos encontrar velocidad extra», se intentaba animar un Alonso al que cada fin de semana se le está empezando a hacer cuesta arriba.

Para más inri, este viernes se hizo público que ni siquiera le van bien los negocios fuera de la pista: Kimoa, la marca de ropa que fundó hace años, ha entrado en concurso de acreedores. Al menos parece que Gabriel Bortoleto, el piloto de Sauber que él mismo representa, sí es rápido…