El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía
Fernando Alonso. Jakub Porzycki (Reuters)
GP de Abu Dabi

El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

El cierre de la temporada 2025 de Fórmula 1 pone fin a una campaña muy compleja para el asturiano antes de la esperada llegada del 'Neweynato' de 2026

David Sánchez de Castro

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

Ya decía Fernando Alonso tras el Gran Premio de Las Vegas que las dos últimas carreras del año serían para celebrar. Y no porque fuera ... a lograr grandes resultados -no esperaba sumar ocho puntos, su segundo mejor botín de esta temporada, en Catar-, sino porque ya no tendría que montarse en el hierro del AMR25. De hecho, es posible que no le haya dolido absolutamente nada tener que dejar para este viernes su monoplaza en los libres al joven Cian Shields, un piloto que nunca ha puntuado ni en F2 ni en F3. Tampoco estará Lance Stroll en los libres, ya que lo dejará al probador Jak Crawford. Esa es la necesidad de rodaje de sus titulares que ven en Aston Martin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  4. 4 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  5. 5

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  10. 10

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño