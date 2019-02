Ferrari da un paso adelante para asaltar a Mercedes

Guiño de Ferrari a Alonso

Fernando Alonso no sale de la Fórmula 1, aunque oficialmente ya no forma parte del paddock. Mientras en McLaren no acaban de aclarar si forma parte de su terna de pilotos reserva o no, aunque oficialmente no se va a subir al MCL34 la próxima semana, su pasado en Ferrari ha estado muy presente en Maranello durante la presentación del SF90.

Ferrari celebra en 2019 sus 90 años, en los que los éxitos y los sinsabores se han ido entrelazando. Por eso, antes de mostrar el monoplaza de esta temporada y después de un soporífero y muy institucional discurso de Louis Camilleri, presentaron un emotivo vídeo con imágenes de leyendas como Juan Manuel Fangio, Niki Lauda o Michael Schumacher, todos ellos campeones del mundo de rojo, pero también con las de otros que vistieron el escudo del Cavallino y no lograron triunfar en lo más alto.

Entre estas imágenes apareció Alonso. Este pequeño recuerdo, que hace no tanto era impensable, demuestra que en Maranello, pese a lo abrupto de su divorcio, no guardan malos sentimientos hacia el asturiano. ¿Será el empujón definitivo para una posible vuelta en 2020?