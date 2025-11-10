El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fernando Alonso, durante el GP de Brasil. EP
Análisis

Fernando Alonso se muerde la lengua sobre Aston Martin

El asturiano dejó un dardo implícito contra su equipo tras el pobre resultado de la carrera de Interlagos, lo que deja entrever una cierta decepción sobre lo que ve y lo que puede pasar

David Sánchez de Castro

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:50

El Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil), siempre deja carreras en las que, la mayoría de las veces, puede haber ... sorpresas. No es casual que aquí, por ejemplo, Carlos Sainz lograra su primer podio en la Fórmula 1, aunque fuera en los despachos y horas después de la llegada a meta. Este fin de semana se vivió el segundo puesto de Kimi Antonelli, que está puliéndose como un gran diamante de futuro, o una nueva remontada de Max Verstappen, que si no pintó sus particulares Meninas, se quedó en un esbozo bastante cercano.

