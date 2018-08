Gran Premio de Bélgica Alonso: «Prefiero decir adiós cuando me siento fuerte» Fernando Alonso, durante la rueda de prensa en Spa-Francorchamps. / François Lenoir (Reuters) Explica que comenzó a meditar su retirada la temporada pasada, pero decidió «quedarse un año más» con el cambio de fabricante de motor de Honda a Renault EFE Jueves, 23 agosto 2018, 16:18

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren), dos veces campeón mundial que dejará la categoría a partir de la próxima temporada, ha asegurado este jueves que prefiere dejar el campeonato cuando se siente «fuerte» y no cuando se sienta «poco competitivo» y «no tenga a donde ir».

«Hace un par de meses decidí que era el momento adecuado. Estoy conduciendo a un buen nivel y quiero decir adiós a este deporte cuando me siento fuerte y no cuando me sienta poco competitivo y no tenga a donde ir. Prefiero tomar yo la decisión, y encontrar nuevos retos que quizás la Fórmula 1 no me pueda ofrecer en estos momentos», ha explicado en la rueda de prensa previa al GP de Bélgica.

Alonso ha detallado que empezó a pensar en su retirada de la Fórmula 1 en la temporada pasada, pero decidió «quedarse un año más» con el cambio de fabricante de motor del equipo McLaren de la marca japonesa Honda a la francesa Renault, cuyas unidades de potencia ha utilizado esta temporada. «Pensé que merecía la pena quedarse un año más, me gusta conducir estos coches con ruedas grandes, alta carga aerodinámica, y pensé que este año podría ser divertido», ha añadido.

El bicampeón mundial asturiano (en 2005 y 2006, con Renault), ha agregado que actualmente tiene «otras prioridades» más allá de la Fórmula 1, como el Campeonato del Mundo de Resistencia, en el que ha ganado las 24 horas de Le Mans y las 6 horas de Spa, así como la carrera en Silverstone, una victoria que le fue retirada porque Toyota incumplió una normativa en su monoplaza.

Puerta abierta a su regreso

Preguntado en la rueda de prensa por si piensa en volver a la Fórmula 1, Alonso ha dejado abiertas todas las opciones, ya que no tiene «una bola de cristal» que le diga cómo será el futuro. «Por ahora pienso que es un adiós, pero la vida cambia muy rápidamente y me ha enseñado en el pasado que puede cambiar en un par de meses o en año. Como dije en el comunicado de prensa cuando anuncié mi retirada, tengo la puerta abierta porque no tengo una bola de cristal para saber cómo será el futuro», ha explicado.

A McLaren llegará la temporada próxima su compatriota Carlos Sainz, que Alonso espera que encuentre un coche «mejor» para tener «mejores resultados». «No sé cómo será el coche o qué rendimiento tendrá, lo que estoy seguro es que el equipo es increíble, McLaren es la segunda mejor escudería de este deporte, y eso es algo que sentirá inmediatamente cuando vaya a la fábrica», ha apuntado el piloto ovetense.

Nuevos retos

Alonso ha asegurado que los retos que se le presentan fuera de la Fórmula 1 son ahora mismo «mayores» de los que puede encontrar en el campeonato. «La Triple Corona (ganar el GP de Mónaco, 24 horas de Le Mans y 500 Millas de Indianápolis) es algo de lo que he estado hablando los últimos meses. Para ser el mejor piloto del mundo hay dos opciones, ganar ocho campeonatos del mundo, poco probable para mí ahora, o ser un maestro en varias competiciones. Estoy contento con mi rendimiento en Resistencia, me sentí competitivo en las 500 Millas, y hay otras series que te pueden llevar a otro nivel», ha apuntado.

El piloto español ha dicho que actualmente en la Fórmula 1 sólo dos equipos pueden ganar (Ferrari y Mercedes) y ellos siguen con sus pilotos, además de que la Fórmula 1 actual «no es la misma» que cuando él debutó en el campeonato en 2001, con Minardi. «Obviamente es parte de mi decisión. Si estás en uno de esos equipos aunque no disfrutes sigues adelante... La Fórmula 1 ha estado dominada por dos equipos, ha habido temporadas con algo más de libertad en estrategias, opciones, neumáticos, y aunque un equipo fuera dominante esa temporada siempre ha habido carreras con choques, suelo mojado, que varían la estrategia», ha comparado.

Fuera de la conferencia de prensa, con los medios audiovisuales, Alonso ha reiterado sus declaraciones, ha asegurado que está «contento» de cómo han ido sus 18 años de carrera en el campeonato y ha repetido que es «el momento adecuado» para tomar esta decisión. «Tenía miedo a decir un adiós definitivo sin saber el futuro. Me ha pillado el toro algunas veces en cosas que piensas hoy y luego no las ves de la misma manera. Si el futuro trae esa oportunidad, igual puedo volver, si no, no la traerá. A día de hoy es un adiós definitivo», ha agregado.

En sus nuevos retos, tanto en la Resistencia como en la Indy, Alonso ha señalado con rotundidad que su objetivo es ser «el mejor piloto de siempre», para lo que busca «retos no intentados antes en la historia».