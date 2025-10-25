El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Sainz, en el GP de México. Ep
GP México

El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México

La vida del madrileño ha variado sustancialmente después de haber conquistado su cuarta victoria en el GP de México de 2024

David Sánchez de Castro

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:51

Comenta

Carlos Sainz suma, de momento, cuatro victorias en su palmarés en la Fórmula 1. La última la logró en el siempre tumultuoso Gran Premio de ... México de 2024 donde, por su condición de piloto hispano, fue vitoreado como un héroe. A esas alturas de año, ya sabía que no iba a seguir en Ferrari y que su futuro pasaba por Williams, lo que suponía un cambio radical en su vida: pasar de luchar por lo más alto a hacerlo por apenas puntuar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca
  3. 3

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  4. 4 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  5. 5

    La capilla de las gambas está en el restaurante más antiguo de Bilbao
  6. 6 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  7. 7

    Endika, el joven de Basauri que aspira a convertirse en Míster RNB España este sábado
  8. 8

    Macro-fiestón euskaldun en el BEC: Gatibu, ETS o Latzen y una Leire Martínez muy aplaudida
  9. 9 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  10. 10 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México

El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México