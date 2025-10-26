Volver al inicio

Final Recordemos que aún se tiene que disputar la carrera de Moto2, en un programa rediseñado después del grave accidente que vimos antes del inicio de la prueba de Moto3.

Final Tampoco ha sido un buen día para Marco Bezzecchi. Las Aprilia no han rendido en este circuito a su nivel acostumbrado y el italiano no ha pasado de la 11ª posición.

20 El revés de la moneda ha sido un domingo más para Pecco Bagnaia, que sufre un nuevo abandono, esta vez por problemas técnicos. El italiano ha abandonado en cuatro de sus cinco últimas carreras de MotoGP. Ha sufrido cinco abandonos en este 2025, su pero cifra desde 2022.

20 Joan Mir logra un impresionante tercer puesto. Logra su segundo podio de la temporada y el segundocon Honda. Los dos han llegado en las últimas cuatro carreras, por lo que la progresión del balear en este tramo final de la temporada esta siendo muy importante.

20 Alex Márquez ha conseguido, además, su 11º podio de la actual campaña, récord de presencias en el cajón en su trayectoria en todas las categorías.

20 VICTORIA DE ALEX MÁRQUEZ !!! Logra su tercer triunfo de la temporada y celebra por todo lo alto el subcampeonato que certificó ayer.

20 Apura sus últimos metros Alex Márquez. Carrera perfecta del piloto español.

19 El gran beneficiado de los problemas de Pecco Bagnaia ha sido un Joan Mir que va camino de conseguir su segundo podio con Honda, los dos en las cuatro últimas carreras.

18 Ha caído hasta la última posición Pecco Bagnaia, por lo que sufre un nuevo día complicado en la oficina el italiano y va camino de, tras ganar ayer en el Sprint, acumular su tercer 'cero' consecutivo en la carrera de los domingos.

18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! ALGO LE PASA A BAGNAIA !!! Parece que tiene problemas en el neumático trasero y está perdiendo algunos puestos.

17 CAÍDA DE FERMÍN ALDEGUER !!! De las pocas incidencias que hemos visto en esta carrera. El piloto murciano sufre su cuarto abandono de la temporada, el primero desde el Gran Premio de los Países Bajos.

17 Gran progresión de Enea Bastianini en este tramo final de la carrera. El italiano ha pasado a ocupar la 9ª posición tras superar a Johann Zarco.

17 Se han abierto grandes huecos entre los primeros clasificados y no es probable que veamos grandes movimientos de aquí al final de la carrera, salvo algún error o incidencia.

15 Alex Márquez va camino de conseguir su tercera victoria de la temporada y su 11º podio. Nunca antes había subido tantas veces al cajón en su trayectoria tanto en MotoGP como en todas las categorías.

14 Por detrás, Joan Mir ha dejado atrás a Fabio Quartararo y, de hecho, el francés ha perdido la 5ª posición tras ser superado por Franco Morbidelli.

14 SEGUNDO PEDRO ACOSTA !!! Ha superado a un Pecco Bagnaia que va a menos, quizás acusando un menor rendimiento de los neumáticos.

12 Parece que Pecco Bagnaia entrega definitivamente la cuchara y se marcha a casi dos segundos de diferencia de Alex Márquez.

11 CAÍDA DE RAÚL FERNÁNDEZ !!! El ganador el pasado domingo en el Gran Premio de Australia tiene una suerte hoy bien diferente. Recordemos que el piloto de Aprilia se convirtió en el 16º piloto español en lograr al menos una victoria en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP.

11 Está rodando como un reloj Alex Márquez, manteniendo en todo momento una ventaja de ocho, nueve décimas con respecto a Pecco Bagnaia.

10 De terminar en la 4ª posición, Joan Mir estaría en disposición de conseguir su segundo mejor resultado con Honda, superado solo por el 3º puesto que logró en el pasado Gran Premio de Japón.

10 4º Jan Mir !!! Enorme la carrera del campeón del Mundo de MotoGP. Ha superado a Fabio Quartararo...

9 Carrera sin fisuras de Alex Márquez. El piloto del equipo Gresini marcha con ocho décimas de diferencia con respecto a un Pecco Bagnaia que se ha deshecho de la presión de Pedro Acosta.

8 Posiciones muy estabilizadas. Fabio Di Giannantonio acaba de superar a Luca Marini en la última variante dentro del Top 10 en esta carrera.

7 Pedro Acosta vuelve a ser, de largo, la mejor KTM en pista. El 'Tiburón' de Mazarrón marcha en la 3ª posición y hay que bajar a la 11ª posición para ver a Brad Binde, el siguiente piloto de la firma austriaca.

7 Lo intenta Joan Mir !!! Pero no ha podido el balear. Se ha ido largo y ahora tendrá que tratar de volver a acercarse al piloto francés.

6 Alex Márquez sigue muy sólido en cabeza de carrera y el piloto de Cervera está a punto de franquear el segundo de diferencia con respecto a Francesco Bagnaia.

5 CAÍDA DE POL ESPARGARÓ !!! Recordemos que el piloto español está pilando en los últimos Grandes Premios en sustitución de Maverick Viñales.

5 Carrera muy complicada para Aprilia. No mestán siendo competitivas las máquinas de la fábrica italiana en este circuito y Marco Bezzecchi no pasa de la 13ª plaza.

5 Buena carrera hasta el momento de Fabio Quartararo, cuarto, y de Joan Mir. El piloto de Honda le pisa los talones al fancés.

4 Alex Márquez, por su parte, incrementa sensiblemente la ventaja en cabeza de carrera y ya cuenta con siete décimas.

4 Se mantiene Alex Márquez en el primer puesto !!! Pecco Bagnaia con problemas ahora porque Pedro Acosta está amenzando la segunda posición en la que marcha el italiano.

2 PRIMERO ALEX MÁRQUEZ !!!

1 ALEX MARQUEZ RECUPERA LA SEGUNDA POSICIÓN !!! Ha superado a Pedro Acosta por el interior

1 Pecco Bagnaia mantiene la primera posición !!! Y gran salida de Pedro Acosta, segundo...

Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer arranca en la 6ª posición, Joan Mir en la 7ª, Alex Rins en la 10ª, Pol Espargaró – que sustituye a Maverick Viñales en una nueva carrera – en la 12ª y Augusto Fernández en la 23ª.

ACOSTA ENARBOLA LA BANDERA DE KTM. El piloto murciano es un día más el mejor de KTM en la parrilla de salida. Comienza en la 5ª posición y ha conseguido tres podios en sus ocho últimas carreras de MotoGP, los mismos que en las 28 anteriores.

QUARTARARO, FIABILIDAD EN PISTA. El piloto de Yamaha, que hoy comienza en la 4ª plaza, ha terminado en la zona de puntos en sus 11 últimas carreras de MotoGP, la mejor racha en la actual temporada y no logra 12 o más Grandes Premios con puntos desde una racha de 15 entre 2023 y 2024.

Raúl Fernández, ganador el pasado domingo en Phillip Island, arranca en la 15ª posición. El piloto de Aprilia se convirtió en el 16º piloto español en lograr al menos una victoria en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP.

BEZZECCHI, A POR EL RÉCORD DE PODIOS EN MOTOGP. El piloto italiano acumula siete presencias en el podio esta temporada en MotoGP y podría establecer su mejor cifra en una misma campaña en la máxima categoría (también logró siete en 2023).

Alex Márquez y Franco Morbidelli completan la primera línea de la parrilla de salida, en un fin de semana en el que parece que Ducati vuelve a retomar el dominio de la competición. Aprilia parte, en principio, con menos opciones en este Gran Premio de Malasia y, sin ir más lejos, Marco Bezzecchi comienza muy retrasado, en la 14ª plaza.

‘PECCO’ BAGNAIA, INMEJORABLES RESULTADOS EN ASIA. El piloto del equipo Ducati Lenovo Team ha alcanzado el podio en 13 de sus 14 últimas carreras de MotoGP disputadas en Asia, incluyendo seis victorias, aunque falló precisamente en la última (abandono en el pasado Gran Premio de Indonesia).

…Y 28ª POLE EN MOTOGP. Por su parte, Bagnaia se adjudicó su 28ª pole position en MotoGP, la tercera en el presente curso. La última vez que el italiano comenzó desde la primera plaza de la parrilla de salida, en el pasado Gran Premio de Japón, se terminó llevando la victoria.

BAGNAIA, 13ª VICTORIA EN EL SPRINT… Como ya decíamos, el piloto transalpino logró ayer su segunda victoria en el sprint en la presente temporada, la 13ª de su trayectoria desde 2023, año en el que se introdujo este formato de carrera corta en la competición.

Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 545 puntos y de cara a la pugna por el subcampeonato son tres pilotos los que tienen opciones. Alex Márquez es el que mejor lo tiene, con 388 puntos, mientras que ‘Pecco’ Bagnaia y Marco Bezzecchi cuentan con 286 puntos.

Este será el 32º Gran Premio de Malasia de MotoGP y Valentino Rossi es el piloto más laureado (seis). De los pilotos actuales, solo Marc Márquez (2014 y 2018) y Francesco Bagnaia (2022 y 2024) saben lo que es ganar más de una vez en esta carrera.

BAGNAIA INTENTARÁ CONSEGUIR EL ‘BACK TO BACK’ EN SEPANG. El piloto de Ducati aspira a convertirse en el primer piloto que logre dos victorias consecutivas en el Gran Premio de Malasia en MotoGP desde Andrea Dovizioso (2016 y 2017).

BAGNAIA BUSCA LA REACCIÓN. El piloto turinés, muy discutido por su rendimiento a lo largo de la presente temporada, se ha puesto manos a la obra y, tras dos abandonos consecutivos, aspira hoy a la victoria tras conseguir la victoria ayer en el Sprint y salir hoy desde la pole position.

ALEX MÁRQUEZ, A SUPERAR SU RÉCORD DE PODIOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS. Alex Márquez (Ducati) ha logrado diez podios esta temporada y podría lograr su mejor cifra en un mismo año tanto en MotoGP como en todas las categorías (consiguió también 10 en Moto3 en 2014 y 10 en Moto2 en 2019).

ALEX MÁRQUEZ, SUBCAMPEÓN DE MOTOGP. Con su segundo puesto de ayer en el Sprint, Alex Márquez ha sellado forma matemática el subcampeonato de MotoGP. Con dos victorias y 10 podios este está siendo, de largo, su mejor año en MotoGP, superando con creces el 8º puesto del año pasado, que ya había sido, a su vez, el mejor de su trayectoria.

Esta semana se ha confirmado la noticia de que Marc Márquez ya no competirá más en la presente temporada y el campeón de MotoGP prefiere adoptar un perfil más conservador en su recuperación con la vista puesta ya en 2026.

Después de la victoria de Taiyo Furusato en Moto3, centramos toda nuestra atención en lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP.