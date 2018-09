Zierbena, a la conquista de su primera Concha La cuadrilla que alineó el pasado domingo el preparador de Zierbena, Juan Zunzunegui, ha ganado las dos regatas que ha disputado esta temporada./ / Manu Cecilio Los 'galipos' afrontan la segunda jornada#con una exigua renta de 86 centésimas sobre una Hondarribia habituada a la presión JULEN ENSUNZA Domingo, 9 septiembre 2018, 00:26

Zierbena encara hoy (12.00 horas, ETB 1) su día grande, ese que todo club y remero quiere vivir al menos una vez. Los 'galipos' están a un paso de hacer historia estrenando su palmarés en la Bandera de La Concha, algo al alcance únicamente de los elegidos: sería el octavo triunfo vizcaíno en la última década. No cabe duda que el reto es mayúsculo porque enfrente tendrá a una Hondarribia imperial -sólo 86 centésimas separan a ambos tras el primer asalto en el que remaron en tandas diferentes- y la tensión acumulada durante la semana por el choque de palas con Urdaibai y las declaraciones posteriores de unos y otros sobre el incidente pueden afectar a la concentración.

Sin embargo, los hombres que dirige Juan Zunzunegui ya han demostrado que saben amoldarse a las circunstancias. Y es que Zierbena ha superado esta temporada varios retos que parecían imposibles hace apenas un par de campañas como conquistar el Campeonato de España de traineras 69 años después, codearse con lo más granado en la Eusko Label Liga con triunfo incluido en Ondarroa y también imponerse por primera vez en una de las jornadas de La Concha. Queda rematar la faena. Para ello, el equipo ha seguido la rutina de la semana anterior.

Al contrario que la mayoría de los equipos que estarán hoy en la bahía donostiarra, los 'galipos' optaron ayer por entrenar en casa y completar la jornada previa a la gran batalla con una comida de equipo antes de retirarse cada uno a su casa. «Si habitualmente vamos a las regatas de la liga el mismo día en autobús por qué tiene que ser ésta diferente», recalca el míster. Zunzunegui tiene a todo el plantel disponible y, salvo contratiempo de última hora, repetirá la cuadrilla del primer domingo.

«Hay que salir a ganar si queremos la bandera, pero con la cabeza fría y madurando la regata porque ellos irán a por todas desde el inicio», asegura el preparador vigués. Su mayor rival en la lucha por la cita cumbre de la temporada, tras la sanción a Urdaibai -había logrado el segundo mejor tiempo a 46 centésimas-, es fronterizo. La 'Ama Guadalupekoa' ha visto esta vez los toros desde la barrena. Alejados de todo el revuelo y ruido mediático que ha generado la sanción a Urdaibai tras su pulso con Zierbena, los hombres que dirige Mikel Orbañanos han trabajado «de maravilla estos días», apuntan en el club.

«El ambiente es fenomenal y la trainera está corriendo. Esto nos va a dar un plus y estamos convencidos de que lo podemos hacer», apuntan. Además de todo eso, los números de la temporada, aunque La Concha nada tiene que ver con la competición de la regularidad, están de su lado. Se han clasificado once veces por delante de Zierbena frente a las seis que lo han logrado hacer los vizcaínos. Sin embargo, en Hondarribia tienen claro que «no podemos hacer caso a esos resultados, porque en la liga no han podido sacar el equipo que presentan ahora por el tema de los cupos».

Las apuestas están prácticamente a la par. El tercero en discordia sobre el papel es Santurtzi. La 'Sotera' se encuentra a quince segundos de Zierbena y parte con el objetivo de intentar escalar algún puesto, si las circunstancias lo permiten. «Se verá una Santurtzi valiente como siempre, que da el 100% y luego ya veremos en qué puesto quedamos. Lo importante es salir satisfechos del agua», asegura su veterano patrón, Asier Zurinaga. Cabo Cruz, que se encuentra a poco más de dos segundos de los de la margen izquierda, completará la tanda de honor.

Entrega de la bandera

A priori, las condiciones de la mar y las meteorológicas, al contrario que en 2017, no parecen propicias para las sorpresas -ola del noroeste de una metro aproximadamente y viento del norte-noroeste que irá en aumento durante la mañana- pero dada la igualdad reinante el sorteo previo de calles sí que puede decantar algo la balanza. En la presente edición, la tanda inaugural también presenta sus alicientes.

En ella remarán Orio, Donostiarra, San Pedro y una Urdaibai enrabietada por la «injusta» sanción recibida y que saldrá con la intención de realizar el mejor registro de la jornada de cara a lo que pueda pasar después con el recurso que muy probablemente presentarán ante la justicia ordinaria. De momento, los 'txos' ya han impugnado el resultado final de la Bandera de La Concha como paso previo y ahora le toca a Donostia Kultura decidir si entrega o no la ikurriña al ganador.

«No afrontamos la regata en las mejores condiciones anímicas después de todo lo ocurrido pero el equipo está motivado para luchar y hacerlo bien», apuntó el preparador de la 'Bou Bizkaia', Joseba Fernández. Y si los bermeotarras tienen ganas de destacar Orio tampoco le va a la zaga, aunque por diferentes motivos.

Tras una campaña llena de altibajos y en la que su rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado, los 'aguiluchos' tenían en La Concha su tabla de salvación. Pero en la primera jornada volvieron a mostrar su peor cara y perdieron toda opción de revalidar la madre de todas las regatas. El pulso entre la 'Bou Bizkaia' y la 'San Nikolas' promete emociones. Ambos equipos recibieron el viernes el respaldo y calor de sus seguidores.

Santurtzi gana por goleada el pulso de aficionados al completar once autobuses

La presencia de Santurtzi 23 años después en la Bandera de La Concha y el gran papel realizado por la 'Sotera' en la primera jornada han despertado a la afición. De hecho, se prevé un auténtico desembarco morado en la bahía donostiarra. Un total de once autobuses partirán a las 8.30 horas desde el club para dar su aliento a los hombres de Iker Zabala. El Santurtzi de Tercera División, que juega en casa, también ha cambiado el horario habitual de partido debido a la presencia de la cuadrilla en la cita cumbre de la temporada.

Será la afición vizcaína más numerosa. Por la tarde (20.30), además, está programado un recibimiento a la tripulación en Mamariga y, «en caso de traer la bandera habrá recepción media hora antes en el Ayuntamiento», apuntaron responsables de la entidad.

Zierbena, por su parte, ha completado un total de cuatro autobuses para animar al equipo en la conquista de un nuevo hito histórico. Dos unidades saldrán de la rotonda situada en las inmediaciones del pabellón y el resto del parking de la playa de la Arena y «pasarán a recoger aficionados por los diferentes barrios de la localidad», adelantó el presidente de la entidad, José Luis Herrerías. Pase lo que pase en la regata, seguidores y equipo se fundirán por la tarde en una comida de hermandad. Además, «en caso de victoria, un tren chu-chu llevará a los remeros por los enclaves del municipio», apuntó el mandatario.

La afición bermeotarra, por su parte, tras lo acontecido el primer domingo, ha optado por quedarse en casa y sólo dos autobuses se desplazarán hasta San Sebastián. Eso sí, la Peña Bou Bizkaia ha programado un recibimiento a los remeros en el parque de la Lamera, a las 20.00 horas.