Zidi Yu, la nadadora china de solo 12 años que acapara todas las miradas en los mundiales: «Comencé en un parque acuático»

Los jóvenes cada vez despuntan antes en la élite del deporte. No solo son adolescentes son los que destacan, sino que ya son los niños. Los mundiales de natación que se disputan en Singapur son un ejemplo de ello. La china Zidi Yu, de tan sólo 12 años, se quedó a solo seis centésimas de la medalla de bronce, una prueba en la que se impuso la canadiense Summer McIntosh.

Para hacerse una idea de la marca que logró Yu, si llega a conseguir la medalla de bronce habría podido rebajar el récord de España -2.09.45- de Mireia Belmonte, medallista mundial y europea en esta prueba.

La nadadora china comenzó aa caparar titulares por primera vez el año pasado después de perderse por dos segundos un tiempo de clasificación olímpica para París 2024.

En mayo, en el campeonato nacional chino, Yu fue segunda en 200 metros con un tiempo de 2:10.63, una marca jamás registrada por un niño de 12 años, mujer y hombre, en dicha disciplina.

A pesar de que para participar en unos mundiales de natación la edad mínima es de 14 años, sus tiempos son tan rápidos que se clasificó para la final de 200 metros en la final de Singapur, enfrentándose a la poseedora del récord mundial Summer McIntosh .

Yu no lleva mucho tiempo nadando. A pesar de ser ya una deportista de élite, comenzó en este deporte a los seis años, relativamente tarde comparado con otros atletas. Lo hizo por pura diversión, para refrescarse del caluroso verano en China. «El verano era demasiado caluroso y mi papá me llevó al parque acuático», cuenta la joven. «Disfruté del frescor del agua y pasé mucho tiempo en diferentes piscinas pequeñas para niños. Un día, un entrenador se me acercó y me preguntó si quería nadar más rápido», afirma.

Yu comenzó a entrenar seriamente en el Club de Natación Hebei Taihua Jinye, al sur de Beijing, y al principio tuvo dificultades para mantener el deporte y sus estudios. «Casi dejé la natación antes del campeonato nacional del año pasado debido al agotamiento entre los entrenamientos y los estudios. Afortunadamente, gracias a mis entrenadores, compañeros, amigos y padres, me di cuenta de que la natación es parte de mi vida y no puedo renunciar a ella», dice.

