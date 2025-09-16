El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yulimar Rojas, en su regreso a la competición. EFE

Yulimar Rojas regresa tras dos años y busca un nuevo título

La plusmarquista mundial de triple salto se rompió el talón de Aquiles hace año y medio y no había competido hasta ayer en Tokio

Igor Barcia

Igor Barcia

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:04

La reina del triple salto está de vuelta. Dos años después de su última competición y año y medio después de romperse el talón de ... Aquiles en un entrenamiento, Yulimar Rojas volvió a volar. «Es un momento único para mí, un momento esperado por mucho tiempo. Feliz de entrar en esta pista que me vio hacer historia», declaró la venezolana tras el único salto que necesitó para clasificarse. Allí, en ese Estadio Nacional, Yulimar Rojas batió la plusmarca mundial hace cuatro años, cuando se convirtió en campeona olímpica en un concurso inolvidable en el que Ana Peleteiro se hizo con el bronce. En Tokio no está la española, pero sí una de las atletas más grandes que llega a la capital nipona dispuesta a volver al atletismo en el punto que lo dejó, siendo la gran dominadora del triple salto. Sólo necesitó un intento para clasificarse para la final. Saltó hasta los 14,49, marca suficiente ya que pedían 14,35 o estar entre las 12 primeras clasificadas.

