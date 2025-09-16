Yulimar Rojas regresa tras dos años y busca un nuevo título La plusmarquista mundial de triple salto se rompió el talón de Aquiles hace año y medio y no había competido hasta ayer en Tokio

La reina del triple salto está de vuelta. Dos años después de su última competición y año y medio después de romperse el talón de ... Aquiles en un entrenamiento, Yulimar Rojas volvió a volar. «Es un momento único para mí, un momento esperado por mucho tiempo. Feliz de entrar en esta pista que me vio hacer historia», declaró la venezolana tras el único salto que necesitó para clasificarse. Allí, en ese Estadio Nacional, Yulimar Rojas batió la plusmarca mundial hace cuatro años, cuando se convirtió en campeona olímpica en un concurso inolvidable en el que Ana Peleteiro se hizo con el bronce. En Tokio no está la española, pero sí una de las atletas más grandes que llega a la capital nipona dispuesta a volver al atletismo en el punto que lo dejó, siendo la gran dominadora del triple salto. Sólo necesitó un intento para clasificarse para la final. Saltó hasta los 14,49, marca suficiente ya que pedían 14,35 o estar entre las 12 primeras clasificadas.

De cara a la final, Yulimar considera que las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea son las principales rivales. Thea LaFond será otra rival a tener en cuenta. «Pero, sobre todo, mi rival soy yo misma», sentencia Yulimar. «Siempre he tenido presente que la rival más fuerte para mí soy yo misma, es mi cabeza, lo que puedo hacer y lo que puedo lograr». Un gran 400 femenino Atención al espectáculo que prometen mañana Sydney McLaughlin y Marileidy Peinado en la final de los 400 metros. La dominicana, campeona olímpica, se ha encontrado con una gran rival en la vallista estadounidense. McLaughlin ha aparcado esta temporada las vallas para correr en lisos y su rendimiento ayer en semifinales fue tremendo, con un 48,29 que es récord estadounidense y es la séptima mejor marca de todos los tiempos en la distancia. De momento, ya ha hecho historia porque nunca una atleta había tenido en Estados Unidos las plusmarcas de 400 metros lisos y vallas a la vez. Pero McLaughlin siempre está dispuesta a nuevos retos.

