El vizcaíno Natxo González surfea en Irlanda la ola de sus sueños: «Era el hombre más feliz del mundo en ese momento»

Natxo González (Plentzia, 1995) siempre había soñado con un día como ese. Primero porque el surf es su vida, lo que más le gusta hacer. ... Y segundo porque, doce meses después de poner fin a un parón de tres años, el tiempo que estuvo alejado del mar debido a un grave accidente en Nazaré (Portugal) que le costó una lesión cerebral, fue la mejor forma de espantar los fantasmas. «Una puta locura», resume en una amplia carta compartida en sus redes sociales sobre lo que vivió en Mullaghmore (Irlanda) la pasada semana. Especializado en olas grandes, el vizcaíno logró domar hasta tres de nueve metros en una misma sesión.

«Era el hombre más feliz del mundo en ese momento», cuenta en un mensaje que narra su histórica jornada en un lugar que conoce bien. «Estaba el mar limpísimo, pronosticaban que no iba a haber un mar muy grande, pero no podía creer lo que estaban viendo mis ojos». Lo que González tenía ante sí era la inmensidad del Atlántico en una zona que vive el surf con gran pasión, al igual que en el País Vasco. Se sentía como en casa, acompañado además de los locales Conor Maguire y Clem McInerney (videógrafo y fotógrafo), además de la francesa Justine Dupont, varias veces campeona del mundo, entre otros. «Mis amigos», evoca el vizcaíno, premio EL CORREO en 2019.

«Preparé todo a la perfección, desde la cuerdita y el chaleco hasta la parafina, y me fui para el agua. Tras dos turnos, pregunté si alguien quería el siguiente. Era una serie gigante y todos me dijeron 'Go Natxo! Go Natxo!', me di la vuelta y fui con todo. Remé con todas mis fuerzas, me puse de pie y sentí que estaba en el aire. Bajé la ola volando, me metí en el tubo y cuando cambié de canto se puso tan vertical que casi pierdo el control», narra el único español en llegar al Big Wave Tour, el circuito mundial de olas grandes. En apenas cinco minutos en el agua «había cogido una de las olas más especiales de mi vida. La adrenalina por las nubes, gritando, llorando... Sentí puro amor al instante».

Natxo no se quedó ahí. Se sentía pletórico y quiso más. Pero eso conllevó riesgos quizás innecesarios. «20 minutos después se puso el horizonte negro. Vi que todos remaban hacia una zona segura y me entró la duda de si estaba fuera de riesgo. Hasta que apareció la línea más grande que había visto en mucho tiempo, empecé a remar, a ver si tenía suerte de estar en el sitio perfecto. Pero sentí la inercia del océano llevándome, así que remé hacia el mar y la libré. Comencé a temblar de miedo por lo que acababa de ver», explica el de Plentzia. «Comencé a llorar. En esos momentos no era seguro surfear».

«Tuve la mejor visión de toda mi vida»

El vizcaíno se abre en canal para contar lo que vivió aquella mañana. El surf es un deporte en el que el factor suerte es muy importante y en el que la valentía juega un papel esencial. Todo tiene que cuadrar, sobre todo cuando se presentan olas de la altura de un tercer piso. Auténticos monstruos. Mucho peligro. «Esperé veinte minutos hasta que me tranquilicé». Por supuesto, lo volvió a intentar. En esta gesta quedaban dos capítulos más. «Venían las olas de mi vida una detrás de otra. Me di la vuelta... Y con todo. Volví a bajar volando y sentí algo que nunca me había pasado antes. A pesar de la gran velocidad sentí como si un río pasara por debajo y yo estuviera ahí quieto. Levanté la cabeza y tuve la mejor visión de toda mi vida. Un 'tubazo' de locos», desgrana con pasión.

Mientras se doma una ola, ese mágico momento en el que el surfista aparece por el medio, impasible, la mente se va preparando para el instante en el que uno tiene que bajarse. Ahí sintió miedo. Por sus pensamientos rondaban el brutal accidente de Nazaré en 2021. «Hubo un revolcón violento, el primero tras mi lesión cerebral. Intenté protegerme la cabeza con los brazos, pero el agua iba tan rápido que fue imposible. Recé por no darme contra el fondo, ya que no cubría mucho», detalla. La fortuna le sonrió.

«Me sentía pleno. Ahí dije: 'Ya está Natxo. Acabas de tener la visión de tu vida y una de las olas más especiales de tu carrera, vamos para casa. Pero Conor me dijo: ¡Venga, una más!». Allá que fue. «Vino un 'serión'. No lo dudé». Volvió a salir cara. «Nunca me sentí tan afortunado por haber vivido un día así en mi carrera y estar al nivel de un baño de este calibre. Toda la experiencia que había conseguido en mi vida, ejecutada en esta sesión», termina en una misiva en la que agradece a compañeros de profesión, familiares y todas las personas «que me hacen sentir como en casa».