El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
González, durante su brillante ronda en la costa atlántica. Red Bull

El vizcaíno Natxo González surfea en Irlanda la ola de sus sueños: «Era el hombre más feliz del mundo en ese momento»

El deportista de Plentzia brilla en Mullaghmore al coger hasta tres olas de nueve metros

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

Natxo González (Plentzia, 1995) siempre había soñado con un día como ese. Primero porque el surf es su vida, lo que más le gusta hacer. ... Y segundo porque, doce meses después de poner fin a un parón de tres años, el tiempo que estuvo alejado del mar debido a un grave accidente en Nazaré (Portugal) que le costó una lesión cerebral, fue la mejor forma de espantar los fantasmas. «Una puta locura», resume en una amplia carta compartida en sus redes sociales sobre lo que vivió en Mullaghmore (Irlanda) la pasada semana. Especializado en olas grandes, el vizcaíno logró domar hasta tres de nueve metros en una misma sesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  6. 6

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  8. 8

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  9. 9

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  10. 10 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El vizcaíno Natxo González surfea en Irlanda la ola de sus sueños: «Era el hombre más feliz del mundo en ese momento»

El vizcaíno Natxo González surfea en Irlanda la ola de sus sueños: «Era el hombre más feliz del mundo en ese momento»