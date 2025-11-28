El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vitoria vibra con la velada de Wow: «La fiebre de Topuria me enganchó»

Alrededor de 6.000 personas siguen desde las gradas del Buesa Arena el espectáculo de las artes marciales mixtas

Jon Ander Goitia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:46

«Esto es como si la final de la Copa del Rey se jugase en Mendizorroza, pero a nivel de las artes marciales mixtas». Mikel ... Ropero y Kerman Castro recurrieron este viernes a la comparación para tratar de explicar el impacto de la velada de Wow en el Buesa Arena. El templo azulgrana fue el adrenalínico destino de una peregrinación de todas las edades. Y con un denominador común: «Queremos que nos brinden un gran espectáculo. Muchos noqueos y sumisiones», reclamó Arkaitz Benitez. Dicho y hecho.

