Vitoria vibra con la velada de Wow: «La fiebre de Topuria me enganchó»

«Esto es como si la final de la Copa del Rey se jugase en Mendizorroza, pero a nivel de las artes marciales mixtas». Mikel ... Ropero y Kerman Castro recurrieron este viernes a la comparación para tratar de explicar el impacto de la velada de Wow en el Buesa Arena. El templo azulgrana fue el adrenalínico destino de una peregrinación de todas las edades. Y con un denominador común: «Queremos que nos brinden un gran espectáculo. Muchos noqueos y sumisiones», reclamó Arkaitz Benitez. Dicho y hecho.

Con los focos apuntando a la 'jaula', las gradas quedaron ocultas en la penumbra. Ese temible protagonista que asusta aún más cuando ruge. Y lo hicieron con cada golpe. No se podía descubrir su procedencia, pero envolvió todo el pabellón. «La fiebre de Topuria me enganchó a la UFC. De pequeño hice kárate. He visto algún que otro combate, sobre todo los de Topuria. Vengo a disfrutar de una nueva experiencia y deporte», comentó Iker Ormaetxea, antes de tomar asiento. La presencia del 'Matador' fue todo un clamor.

Un imán que atrajo a público llegado incluso desde La Rioja. «Lo tenemos cerca de casa y nos hemos animado», comentó Eduardo López, que cogió junto al resto de sus cinco amigos el coche para llegar hasta Vitoria. «Verlo en persona es diferente». Vaya si lo es. Tanto que algunos hicieron auténticos malabares para poder vivirlo in situ. «Hemos pedido un día en el trabajo. Nos gustan las veladas y el espectáculo que se forma», comentaron Raúl Durán y José Hernández.

Para algunos la velada de ayer fue una especie de bautizo en esta modalidad. «Me llama la atención la capacidad que tienen para aguantar los golpes. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y cabeza para no tirar la toalla», elogió Cristian Ferrero. De ahí que cada vez que conseguían mantener el pulso y el equilibrio desde las gradas se les enviase una ovación en forma de salvavidas.

Otros, en cambio, son habituales en este tipo de veladas. Adrián Abad repite después de disfrutar del carrusel de combates que llenaron en febrero Miribilla de adrenalina. «Soy aficionado de las peleas. Pero tenerlo en casa es diferente». Con el vestuario preparado para la ocasión, pero sin escudo para protegerse de ese sonido de los golpes. «No es lo mismo vivirlo en primera persona, sientes hasta los impactos», describió este aficionado, que quería ver sobre todo a Yaman, «le sigo mucho».

Lo que todos coinciden es que no les gustaría cruzar la puerta. Adentrarse en esa temida 'jaula', convertida en el cuarto de los horrores. «Ah, no, no. Yo no me meto ni loco, desde el asiento se ve muy bien», reía Asier Fuentes, con la mirada clavada en el octógono.