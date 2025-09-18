El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Vitoria, capital del bádminton

Cerca de 200 deportistas competirán durante este fin de semana en el Máster Senior que se disputará en el polideportivo Aranalde

J. A. G.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:56

Vitoria vuelve a ser la capital del bádminton, con el polideportivo Aranalde como gran epicentro. Este fin de semana (20 y 21 de septiembre) tendrá lugar el Master Senior de bádminton en el que se darán cita cerca de 200 deportistas, una cifra recórd. En el catel destaca la presencia de doce alaveses, que competirán en casa, y quince procedentes de otras nacionalidades con licencia en clubes nacionales.

El torneo, organizado por a Federación Alavesa de Bádminton, junto con el Ayuntamiento de Vitoria, la Fundación Vital, el Club de Bádminton Gurea y la Federación Vasca de Bádminton, será puntuable para el ranking estatal. De hecho, los 108 hombres y 67 mujeres que puganarán por el oro proceden de 65 clubes de toda España.

«Es un orgullo acoger una competición de este nivel que convertirá al polideportivo Aranalde y a Vitoria en el epicentro del bádminton nacional. Además, esta torneo es especial porque promueve la convivencia intergeneracional, con la participación de deportistas entre 30 y 65 años», ha explicado la concejala de Deporte, Ana López de Uralde.

Los jugadores disputarán un total de 248 partidos. Según el tramo de edad (desde los 30 a más de 65 años), competirán en las categorías masculina y femenina en modalidad individual, dobles y doble mixto; a 3 set de 21 tantos. La cita deportiva contará con los actuales campeones de España en sus diferentes categorías y modalidades y participantes del mundial celebrado recientemente en Tailandia.

La jornada del sábado comenzará a las 8.30 horas y se prolongará hasta las 20.30 horas. El domingo, por su parte, a partir de las 9.00 horas, se disputarán semifinales y finales de todas las pruebas. El reparto de medallas y trofeos está previsto a las 13.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  3. 3 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  8. 8

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  9. 9

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  10. 10 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria, capital del bádminton

Vitoria, capital del bádminton