Vitoria, capital del bádminton Cerca de 200 deportistas competirán durante este fin de semana en el Máster Senior que se disputará en el polideportivo Aranalde

Jueves, 18 de septiembre 2025

Vitoria vuelve a ser la capital del bádminton, con el polideportivo Aranalde como gran epicentro. Este fin de semana (20 y 21 de septiembre) tendrá lugar el Master Senior de bádminton en el que se darán cita cerca de 200 deportistas, una cifra recórd. En el catel destaca la presencia de doce alaveses, que competirán en casa, y quince procedentes de otras nacionalidades con licencia en clubes nacionales.

El torneo, organizado por a Federación Alavesa de Bádminton, junto con el Ayuntamiento de Vitoria, la Fundación Vital, el Club de Bádminton Gurea y la Federación Vasca de Bádminton, será puntuable para el ranking estatal. De hecho, los 108 hombres y 67 mujeres que puganarán por el oro proceden de 65 clubes de toda España.

«Es un orgullo acoger una competición de este nivel que convertirá al polideportivo Aranalde y a Vitoria en el epicentro del bádminton nacional. Además, esta torneo es especial porque promueve la convivencia intergeneracional, con la participación de deportistas entre 30 y 65 años», ha explicado la concejala de Deporte, Ana López de Uralde.

Los jugadores disputarán un total de 248 partidos. Según el tramo de edad (desde los 30 a más de 65 años), competirán en las categorías masculina y femenina en modalidad individual, dobles y doble mixto; a 3 set de 21 tantos. La cita deportiva contará con los actuales campeones de España en sus diferentes categorías y modalidades y participantes del mundial celebrado recientemente en Tailandia.

La jornada del sábado comenzará a las 8.30 horas y se prolongará hasta las 20.30 horas. El domingo, por su parte, a partir de las 9.00 horas, se disputarán semifinales y finales de todas las pruebas. El reparto de medallas y trofeos está previsto a las 13.30 horas.