Boxeo Un virus intestinal deja sin combate en Miribilla a Jon Fernández Jon Fernández tenía previsto medirse el día 1 a Alexander Muñoz. / JF El púgil de Etxebarri queda pendiente de una gastroscopia que ha obligado a Euskobox a cancelar la velada prevista para este viernes en Bilbao IGOR BARCIA BILBAO Martes, 26 febrero 2019, 18:10

Jon Fernández no podrá pelear este viernes en el Frontón Bizkaia contra Alexander 'el explosivo' Muñoz, tal y como estaba anunciado. El púgil de Etxebarri sufre un proceso inflamatorio intestinal que puede estar provocado por una bacteria o por una dolencia crónica que no se puede determinar hasta la realización de una gastroscopia, por lo que Euskobox, la empresa promotora, se ha visto obligada a cancelar su combate y la velada del 1 de marzo en el Frontón Bizkaia, tal y como ha anunciado en un comunicado, «al no existir posibilidades en tan breve lapso de cerrar un combate de la calidad suficiente para sustituir al que debe cancelarse por causas de fuerza mayor».

Asimismo, la empresa ha pedido disculpas «a todos los deportistas y preparadores afectados por esta decisión» y ha asegurado que «el dinero de las entradas anticipadas ya vendidas será devuelto en cada uno de los puntos de compra. Euskobox está en contacto ya con Kutxabank para acelerar la devolución de la preventa online».

Los problemas de Jon Fernández surgieron la pasada noche, cuando el púgil de Etexebarri comenzó a sufrir molestias estomacales que fueron a más hasta tener que acudir esta mañana, junto a su entrenador Tinin Rodríguez, a urgencias del Hospital Beata María Ana de Madrid con fuertes dolores abdominales. Los exámenes han dictaminado que sufre una inflamación abdominal, por lo que el boxeador queda pendiente de la citada gastroscopia para conocer el origen de sus problemas.

De este modo, Jon Fernández se queda por el momento sin reaparecer ante su público, ante el que no pelea desde el pasado mes de abril, cuando derribó en el tercer asalto a Juan Huertas en el combate que se celebró en Getxo. Después llegó la primera derrota profesional en Estados Unidos ante O'Shaquie Foster y volvió a combatir para deshacerse en Ponferrada de Michel Marcano.

La suspensión del combate de Bilbao supone un contratiempo en los planes de Jon Fernández, cuyo objetivo pasa por pelear por el cinturón continental del peso superpluma. «Espero que el objetivo sea disputar el campeonato de Europa a corto-medio plazo, pero hay más objetivos que serían buenos para mí y los cogería con mucha ilusión», declaró a elcorreo.com a la hora de valorar un combate que por ahora se ha caído del cartel, en el que estaban previstos otros cuatro combates profesionales. El ruso Artem Sukhanov, afincado en Pamplona, tenía previsto medirse a Fernando Valencia. Rubén Díez, excampeón de España y de la Unión Europea del peso medio, Fran Mendoza y Adam Trenado eran otros de los púgiles programados para la velada del viernes.