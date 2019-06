Náutica El Valencia Boat Show desembarca en Madrid Imagen de los resonsables del Valencia Boat Show, con su director Nacho Gómez (d). / Vicent Bosch El salón náutico presentó su renovada edición de 2019, con una amplia oferta de actividades entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre COLPISA Madrid Miércoles, 19 junio 2019, 18:02

El Valencia Boat Show presentó este miércoles en Madrid su 11ª edición, que se celebrará del 30 de octubre al 3 de noviembre en La Marina de la capital del Turia. Para su renovada edición de 2019 el Valencia Boat Show cuenta con un equipo totalmente profesionalizado, que ha diseñado un evento global que integra la venta de embarcaciones, accesorios y servicios con el ocio náutico y la promoción de la ciudad como destino de mar.

El resultado de este nuevo concepto ha sido un crecimiento sin precedentes, que a cinco meses del certamen ya ha confirmado la presencia de más de 60 expositores, entre los que se encuentran las principales firmas de embarcaciones, motores y accesorios. El salón náutico valenciano, que cuenta desde 2016 con un formato renovado que trasladó sus fechas a otoño para enfocarse en la exposición y venta de embarcaciones nuevas, añade para este año un nuevo componente de apertura en un sentido doble: a la ciudadanía y a nuevos sectores de la náutica, como el surf, el paddle, el windsurf o la pesca.

Una de las grandes novedades para la próxima edición es la combinación estratégica de espacios profesionales destinados a la exposición y venta de embarcaciones nuevas, motores, accesorios y servicios náuticos con áreas abiertas al público que albergarán actividades durante los cinco días del evento, como una macrosalida en paddle surf, bautismos de SUP, Sup Yoga y SUP Pilates, sesiones de cine con temática náutica, conciertos y gastronomía, entre otros.

«El concepto de salón náutico tiene que ir acompañado del concepto de festival del mar», destacó el director del certamen, Nacho Gómez-Zarzuela. La innovación será otro de los alicientes para visitar el salón valenciano, que contará con una zona dedicada a la náutica 4.0, con la presencia de startups del sector y proyectos de innovación relacionados con el mar.

El nuevo proyecto del Valencia Boat Show ha logrado implicar a todas las instituciones valencianas, que se han unido al certamen creando un gran evento náutico de alcance nacional e internacional. La Marina de Valencia, sede de dos ediciones de la Copa América de vela, incluye el salón valenciano como uno de los platos fuertes de su plan estratégico, y se ha incorporado al evento como organizador, junto a la Unión de Empresas Náuticas (UEN). Así, la dársena valenciana asume la organización de algunas de las actividades abiertas al público y ha hecho coincidir su aniversario con la próxima edición del salón náutico valenciano. «El Valencia Boat Show va a ser el motivo para acercarse al mar», afirmó Vicent Llorens, director general de Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de La Marina de Valencia.