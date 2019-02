Arranca la final de La Vaca Gigante de Santander con siete surfers en el agua

26 meses esperando y aún así hubo que echarle paciencia a primera hora de la mañana. El campeonato de surf La Vaca Gigante, que debía haber empezado a las 8.30 horas se retrasó dos horas porque las condiciones de la mar obligaron trasladar a los 'riders' hasta Puertochico para embarcar y llevarles por mar hasta el pico de la ola. Finalmente, a las 10.30 horas, los 'riders' ya estaban en el mar frente a La Cantera, listos para empezar a surfear y a las 10.40 horas arrancó la primera manga. Hasta las 12.50 horas se han disputados dos mangas y la organización paró la prueba hasta después de comer.

A las tres de la tarde, la organización avanzaba por megafonía que ya no habrá semifinales, sino que los dos primeros clasificados de cada manga pasarían a la final directamente. El mar no estaba respondiendo como se preveía y las olas han perdido mucha intensidad ya en la segunda manga

Por el momento, en la primera manga se han clasificado Indar Unanue, en primer lugar -quedó en segunda posición en la anterior Vaca-; Sergio García, segundo; y Asier Puntiveiro, como tercero. En la segunda manga los clasificados han sido Yeray García (primero); Iker Muñoz (segundo) y el francés Pilou Ducalme. Finalmente han sido 23 los raiders que están participando en la prueba.

Aunque inicialmente se contempló llevar a los deportistas con motos de agua desde Cueto, se descartó por motivos de seguridad y ello ha llevado a que se opte por el traslado en barco, lo que ha retraso dos horas el inicio de la prueba. A pesar los retrasos, la zona de Las Canteras en Cueto se ha ido animando por momentos. El día despejado ha contribuido a ello, y la esperada Vaca ha contado con numeroso público que pasadas las 12.30 ha comenzado a abandonar la zona para ir a comer y regresar en la reanudación.

Sin competición femenina

Riders como Asier Puntiveiro, Wehs, Luis García, Nano Riego, Ale Morales y Nagai se ejercitaban ya ayer en aguas de Cueto, a las que se echaron, para preparar una competición que es, pese a su juventud, una referencia en el norte de España. Sin embargo, los problemas con los desplazamientos, las lesiones y otros imponderables han obligado a cancelar la competición femenina al no disponer de un número suficientemente amplio de mujeres, con lo que la organización ha optado por suspender la competición femenina.

Después de las sucesivas dilaciones provocadas por los retrasos en la petición de los permisos, que impidió que se disputara en diciembre, cuando se dieron las circunstancias propicias, ObsessionA2 ha decidido poner en marcha la prueba este fin de semana. Quizá no sean las mejores condiciones, pero ha pesado más la posibilidad de celebrarla en sábado, lo que permite la asistencia de muchos más aficionados, y de no dejar pasar otra fecha. Y es que en la anterior edición no se pudo celebrar. Y no era cuestión de esperar más. 26 meses después La Vaca Gigante, la antigua Vaca XXL, regresa a Santander. La competición, porque la ola lo hace de forma recurrente.