TRAINERAS

Urdaibai pone rumbo a La Concha en Galicia

La tripulación de Urdaibai celebra la vistoria en Boiro. / Eusko Label Liga

Los 'txos' cierran un fin de semana de ensueño tras imponerse de nuevo esta mañana en Boiro y afrontan la cita donostiarra con la Eusko Label Liga prácticamente sentenciada

Urdaibai ha dejado claro que se siente como pez en el agua en Galicia y no precisamente porque cinco de los veinte integrantes del plantel –25%– sean de esa comunidad, que también puede ser, sino porque se ha amoldado mejor que los rivales a las diferentes circunstancias –mar rizada, fuertes rachas de viento, calma chica, corrientes...– en las dos incursiones realizadas este año por aquellos lares. Tanto es así que, aunque todavía los 'txos' no tienen la corona CaixaBank matemáticamente asegurada, su más que probable triunfo se ha cimentado precisamente en ese territorio.

Y es que, los números no engañan. Son la verdadera prueba del algodón. Tras su nueva victoria esta mañana en Borio, los hombres que dirige Joseba Fernández han logrado el pleno de banderas –cuatro de cuatro– y han cosechado nada menos que once de los quince puntos de renta que tienen sobre Hondarribia –cinco en la doble cita de La Coruña en julio y seis entre Moaña y Boiro este fin de semana–. Todo un atracón de marisco camino del que será, si no se producen una hecatombe en las dos últimas jornadas –Bermeo y Portugalete–, su séptima corona de la Eusko Label Liga en dieciséis ediciones. Unos números para la historia que le permiten, además, centrarse de lleno en la Bandera de La Concha –la clasificatoria será este jueves– con la moral por las nubes y la tranquilidad de tener los deberes hechos por lo que pueda pasar.

El técnico de los bermeotarras ya avisó después del golpe de autoridad dado la víspera en Moaña que «nosotros siempre salimos a ganar» y no engañó a nadie. Realizó cuatro cambios más el patrón –Lur Uribarren–, pero la 'Bou Bizkaia' volvió a mostrar un nivel altísimo. Y eso que los rivales le pusieron las cosas muy difíciles en un campo con la mar como un plato y en el que el viento, al contrario de lo que suele ser habitual, fue perdiendo intensidad conforme avanzó la matinal. Conscientes del gran registro marcado por los anfitriones de Cabo Cruz en la segunda tanda, el primer largo de los 'gallos' fue de poder a poder buscando hacerse con la cabeza.

De hecho, por momentos daba la sensación de que era una regata de banco móvil con los botes proa con proa –los cuatro en un segundo en la ciaboga inaugural–. Fue a la vuelta cuando Urdaibai –calle dos– comenzó a mostrar ligeramente la popa a Hondarribia, Orio y Zierbena, aunque los fronterizos consiguieron aguantar el arreón y plantarse a mitad de recorrido en el mismo tiempo. La maniobra fue clave. Los bermeotarras realizaron un gran giro –la embarcación apenas se paró–, mientras que los verdes, raro en ellos, no estuvieron tan acertados.

Y los patroneados por Lur Uribarren no son de los que perdonan. Remando largo y acabando bien cada palada, el hueco comenzó a hacerse un poco más grande en un tercer sector que habitualmente es clave porque la fatiga comienza a hacer mella –dos segundos al encarar la recta final–. El bote de los 'txos' se deslizaba con facilidad sobre la ría de Arosa y a 600 metros de meta tenían la bandera en el bolsillo –cinco segundos a los fronterizos–, mientras que Zierbena, que fue de menos a más, y Orio se enzarzaban en una dura pugna por la tercera plaza que de nuevo cayó del lado 'galipo'.

San Juan al play-off

El otro foco de interés, además de la lucha por la bandera, estaba en el duelo entre San Juan y Tirán por evitar el descenso directo y fue la tripulación pasaitarra la que se libró de la quema, no sin sufrimiento tras quedar de nuevo por detrás de los gallegos y ver como Ondarroa podía meterse en medio. La tripulación que entrena Juan Mari Etxabe disputará como premio el play-off' de permanencia junto a Astillero, Lekittarra, Meira y Ares. Los de Moaña, por su parte, después de una década en la élite, remarán la próxima campaña en la Liga Gallega.

Asimismo, en la promoción de Segunda División, Santoña volvió a imponerse en la cotrarreloj de Pasaia –segundo asalto– y, por tanto, consigue el ascenso directo a la ARC 1. Camargo e Hibaika, por contra, deberán esperar a ver qué sucede en el play-off que tendrá lugar en Bermeo y Portugalete para saber dónde competirán el próximo año.