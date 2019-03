«Lo único que deseo ahora es desaparecer de este planeta» Atletismo Orlando Ortega deja un preocupante mensaje tras quedar cuarto en la final de los 60 metros vallas del Europeo y alude a «problemas personales difíciles de comprender» IGOR BARCIA BILBAO Domingo, 3 marzo 2019, 20:39

La final de 60 metros vallas del Europeo de Glasgow llevó al atletismo español de la decepción por el cuarto puesto de Orlando Ortega cuando era firme candidato a convertirse campeón de Europa a la preocupación por sus declaraciones en la zona mixta. El atleta español de origen cubano insinuó un grave problema personal como causa de su fallo en la final y afirmó, moralmente tocado, que los único que desea es «desaparecer de este planeta».

«Ha sido un golpe muy duro esta carrera, lo único que quiero es desaparecer de este planeta. Son problemas personales difíciles de comprender y sobre los que prefiero no hablar ahora. En su momento se sabrá. Son problemas personales, pero relacionados con el atletismo», explicó Ortega tras la carrera. Añadió que esos problemas, no relacionados con la Federación Española, según precisó, le vienen afectando desde hace un mes y que son importantes, hasta el punto de que, en caliente, insinuó una posible retirada. «Es importante hasta el punto de que ahora mismo puedo decir que no sé si seguir», afirmó. «La felicidad que tenía hasta hace unas horas ya no está, cuando crees que todo está bien, te das cuenta de que no. En su momento hablaré», reiteró el vallista, que se entrena en Valencia a las órdenes de su padre y que venía de hacer una gran temporada bajo techo, llegando a Glasgow con la mejor marca del curso.

«He tratado de superarme, como me educaron mis padres. He pasado por muchas cosas complicadas, desde estar solo cuando vine de Cuba a España. Cosas que me podían haber afectado, pero nada como esto. Ahora toca intentar arreglar las cosas, sentarme en mi casa y pensar en qué voy a hacer con mi vida, pero igual no está en el atletismo», declaró Ortega, en un mensaje preocupante sobre los planes de futuro de uno de los grandes especialistas del panorama mundial.

No hay que olvidar que Ortega es subcampeón olímpico de 110 metros vallas, pero esta tarde, después de rendir a buen nivel en las series eliminatorias, ha estado lejos de su mejor versión, y no ha sido capaz de remontar en las últimas vallas para quedarse a una centésima de la que hubiera sido su primera medalla en pista cubierta, al clasificarse cuarto en la final de 60 m vallas de los Europeos con un registro de 7.64.

Ha ganado el sorprendente chipriota Milan Trajkovic con 7.60, seguido de los franceses Pascal Martinot-Lagarde (7.61) y Aurel Manga (7.63). Una centésima después cruzó la meta el español. El británico Andrew Pozzi, defensor del título, terminó sexto con 7.68.