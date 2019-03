Txikon abandona el ascenso al K2 Txikon ha anunciado este domingo que no continuaba con su intento de hacer historia. Los fuertes vientos han privado al montañero vizcaíno y su equipo de ser los primeros en ascender esta montaña en invierno JUANMA MALLO Domingo, 17 marzo 2019, 13:36

«Estamos bajando, el fuerte viento nos ha impedido seguir adelante con nuestro sueño. Contentos de volver todos juntos. La montaña no se moverá». Con este mensaje en las redes sociales, Alex Txikon ha anunciado este domingo que no continuaba con su intento de hacer historia, de convertirse en la primera persona que ascendía en invierno al K2, uno de los colosos del Himalaya, la segunda montaña más alta del mundo. Ha preferido el montañero vizcaíno preservar la seguridad, evitar contratiempos, y no jugársela. Como dice en su texto, esta cima se mantendrá ahí y ya habrá otras oportunidades para batirla y coronorse. Poco después de esta primera comunicación, Txikon, escoltado por los sherpas Cheppal y Pasang, ha anunciado que ya se encontraba en el campo base, a salvo.

❄️ #WinterTopAppeal ❄️#K2winterAlexTxikon — Alex Txikon (@AlexTxikon) March 17, 2019

La meteorología ha batido al hombre. El fuerte viento -el equipo del vizcaíno calcula que en la cima alcanzaba casi con total seguridad los 100 kilómetros por hora- ha provocado que Txikon tenga que desistir a falta de cuatro días para que el invierno diera paso a la primavera. La pasada noche había pernoctado a 7.000 metros de altitud y, aunque complicado, consideraba que lograr el ascenso era posible. Optimista. Sin embargo, no ha podido ser.

Después de casi dos meses, el vizcaíno da por terminado su intento. Más de 60 días en los que también se trasladó al Nanga Parbat para rescatar los cuerpos de Daniele Nardi y Tom Ballard. Por cierto, Txikon no ha sido el único que ha desistido en el asalto al K2, días antes lo hizo una expedición rusa. Las malas condiciones meteorológicas también fueron más fuertes.