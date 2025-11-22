Las traineras de élite enfilan hacia Madrid como arranque de la temporada

Ampliar su radio de acción más allá del Cantábrico para tener mayor visibilidad es una vieja aspiración de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT), ... organizadora de las ligas Eusko Label y Euskotren, que esta temporada puede hacerse realidad salvo cambio inesperado de guion. Desde 2016, pese a los intentos realizados, ese sueño ha sido inviable. El verano pasado estuvo muy cerca de cumplirse con una regata en la Comunidad de Madrid, pero finalmente problemas de infraestructura para cubrir las necesidades de las 20 tripulaciones –12 masculinas y 8 femeninas– y del resto de la logística que acompaña a la caravana de la Primera División traineril echaron por tierra la iniciativa.

Eso, sin embargo, no enfrió el interés de ambas partes por llegar a buen puerto y todo indica que, superadas al parecer las trabas existentes en cuanto a equipamientos adyacentes, a la segunda podría ser la vencida y la competición de élite arrancaría el próximo verano en Buitrago de Lozoya, a los pies de la sierra de Guadarrama, muy cerca de Madrid. El acuerdo entre los organizadores de la regata y la ACTaún no está sellado y los clubes también deberán dar su visto bueno al mismo en la asamblea prevista para mediados del próximo mes, pero las posturas se encuentran cercanas y, en caso de que no cristalizasen, sería «una decepción», apuntaron fuentes conocedoras de la situación.

La cita madrileña tendría lugar el domingo 27 de junio y prueba evidente de que la misma tiene muchos visos de salir adelante es que se ha negociado con la Federación Española de Remo para que ésta adelante la fecha del Nacional de traineras, que estaba fijado precisamente para los días 27 y 28 en Bayona, Galicia. De hecho, la Comisión Delegada del máximo estamento federativo, que es a la que le corresponde modificar el acuerdo de la asamblea, tiene previsto pasar la prueba al 13 y 14 para dejar libre el último fin de semana de junio. Los entorchados provinciales y autonómicos de la modalidad reina del banco fijo se celebrarían, por su parte, el 31 de mayo y el 7 de junio, respectivamente, con lo que los tres meses de verano quedarán destinados únicamente a la disputa de las diferentes ligas, como en las dos campañas anteriores.

Quedan todavía diferentes aspectos por concretar respecto a la cita madrileña, como el formato en el que se desarrollará, aunque una de las alternativas que se barajan es que sea contrarreloj por parejas. En caso de que se optase finalmente por la modalidad contra el crono, bien individual o en dúos, el orden de salida de las tripulaciones se establecería según la clasificación de la temporada anterior, mientras que si fuese en línea se realizaría un sorteo para confeccionar las tandas.

Mayor visibilidad

Sería la primera incursión de la ACT en Madrid, aunque ha tenido varias experiencias en aguas del Mediterráneo y otra en el río Ebro. Esta última fue precisamente el estreno de la competición de élite lejos de su radio de acción tradicional. Fue en el año 2008 con la disputa de la Ikurriña Ura con motivo de la Expo de Zaragoza. La experiencia, pese a la dureza de la regata como consecuencia del asfixiante calor reinante aquel día, resultó un éxito.

Todo lo contrario sucedió en 2011. La Trophée Bordeaux Casino Lucien Barrière resultó un fiasco. Ninguna de las dos jornadas programadas en territorio francés pudo celebrarse debido a las fuertes corrientes. Ello, sin embargo, no minó la moral de los responsables de la Liga, que consiguieron de nuevo materializar dos campañas después (2013), de la mano del Gobierno vasco, su anhelo de «dar mayor visibilidad al producto».

Lograron, además, darle continuidad en el tiempo, con la disputa primero, tanto ese curso como el siguiente, de la Ikurriña Euskadi Basque Country en Barcelona. En 2015 y 2016 la cita se trasladó a Málaga y Sevilla respectivamente. Todo indica que Madrid será la próxima estación.