Las tormentas obligan a suspender la Ehunmilak y a evacuar a cientos de corredores en Beasain Una ambulancia de la Cruz Roja atiende a varios corredores. / Twitter «Las previsiones decían que las tormentas acabarían dispersándose por la zona de Navarra y por eso decidimos lanzar las pruebas. Sin embargo, la previsión empeoró. Las tormentas eléctricas estaban cada vez más cerca», explican desde la organización AINHOA IGLESIAS Sábado, 14 julio 2018, 12:44

Más de 1.000 personas entre voluntarios y participantes en la carrera. La cifra es lo suficientemente elocuente como para comprender que la suspensión y consecuente evacuación de la Ehunmilak ha supuesto esta noche un verdadero reto. La organización y los servicios de emergencia han tenido que emplearse a fondo para sacar del monte a los deportistas que habían decidido hacer frente a dos de las pruebas que arrancaron ayer en Beasain: la Ultra Trail Ehunmilak y la Goierri Trail G2haundiak. La culpable del contratiempo ha sido la meteorología. Las intensas tormentas obligaban primero a neutralizar las carreras en Larraitz y Azpeitia; después, a suspender definitivamente la G2; finalmente, a suspender la Ehunmilak 2018.

«Ya arrancamos la jornada con aviso amarillo por precipitaciones», reconoce el director de carrera Andoni Zubeldia. «Las previsiones decían que las tormentas acabarían dispersándose por la zona de Navarra y por eso decidimos lanzar las pruebas. Sin embargo, a medida que las horas fueron avanzando, la previsión empeoró. Las tormentas eléctricas estaban cada vez más cerca», explica.

La lluvia fue en aumento a la par que la preocupación de la organización. Por eso pasada la media noche Mikel Valdivieso, director de la Goierri Trail G2haundiak, y Andoni Zubeldia, responsable de la Ultra Trail Ehunmilak, decidieron detener temporalmente las carreras. «Las tormentas vienen encadenadas una detrás de otra. Vamos a ver qué previsión hay y en media hora tendremos que tomar una decisión», avanzaban. En ese momento la Ehunmilak 2018 estaba en Azpeitia, la G2, en Larraiz. «Nuestra mayor preocupación era Aralar. Es una zona muy conflictiva y avanzar en el recorrido con los rayos cerca era imprudente. Decidimos esperar a tener más datos sobre lo que podía venir», se explaya Zubeldia. Aproximadamente media hora después les notificaron que el tiempo tendía a empeorar más que a mejorar. Así, se tomo la decisión de suspender definitivamente la G2. Poco después la misma resolución se adaptó para la ultra trail.

Evacuación

Decidir poner fin a la Ehunmilak ante el peligro que suponían las tormentas eléctricas ha sido solo la primera parte de una larga madrugada. Había que sacar a cientos de personas del monte y hacerlo rápido. «Nada más conocer la decisión se han activado todos los recursos. Hemos levantado a muchos compañeros de la cama», reconocen fuentes de Cruz Roja. «En circunstancias como estas no solo hay que evacuar a los corredores, también hay que proporcionarles avituallamiento y recursos para que no se enfríen», declara Zubeldia.

¡¡URGENTE!!

Suspendida tambien la #Ehunmilak18. En este momento la totalidad de nuestros equipos se encuentran evacuando participantes.

POR FAVOR FACILITEN LAS LABORES DE EMERGENCIA. pic.twitter.com/uOa2ndRNu3 — Cruz Roja Goierri (@CruzRojaGoierri) 13 de julio de 2018

El polideportivo de Beasain se ha convertido en el centro de operaciones. La organización de la Ehunmilak ha movilizado varios autobuses para poder acercar a los corredores. Cruz Roja, por su parte, ha utilizado los recursos que ya se habían desplegado con motivo de la prueba - 120 voluntarios, ambulancias, todoterrenos y vehículos adaptados- y ha sumado algunos más a última hora dadas las circunstancias.

«Para las cuatro de la madrugada ya no quedaba nadie en el monte, por lo que se ha dado por cerrado el operativo de evacuación», informa Cruz Roja. «Todos los corredores se han podido dar una ducha caliente, cambiarse de ropa y comer algo antes del amanecer», confirma el responsable de la ultra trail. «Algunos deportistas que no habían cogido alojamiento para esta noche en previsión de pasarla corriendo, se han reunido en grupos y han estado charlando». Por la mañana, sin embargo, ya no quedaba apenas nadie. Prácticamente ni rastro del ajetreo que ha supuesto dar cobijo a más de mil personas de improvisto.

Una decisión mayoritariamente aplaudida

La organización de la Ehunmilak está convencida de que la decisión ha sido la más prudente dadas las circunstancias. Así lo han entendido también muchos de los afectados, que han querido mostrar su agradecimiento a través de las redes sociales.

@EhunmilakG2#ehunmilak18

Una muestra de lo que había por los montes y la acertada decisión de carrera https://t.co/qvayrIWJO6 — ivan piñon (@ivanpinon999) 14 de julio de 2018

Claro que nunca llueve a gusto de todos y Andoni Zubeldia reconoce que, en caliente, también hay quien ha criticado el hecho de no poder continuar. «Lo comprendo. En caliente te puede dar rabia. Hay personas que llevan un año entero entrenando», empatiza. «También para nosotros es frustrante haber tenido que suspender, pero había que hacerlo», reivindica.

La maratón

La noche ha sido larga, pero toca continuar. «Primero hay que cerrar todos los flecos que quedan sueltos tras tomar una decisión tan difícil como la de suspender dos pruebas por la meteorología. Después hay que ponerse ya a preparar la carrera del domingo». Zubeldia se refiere a la tercera prueba que este fin de semana se da cita en Beasain. La Marimurumendi Marathon. La salida de la plaza de Beasain se dará el domingo a las 9.00s para recorrer los casi 400 participantes los 42,195 kilómetros y 2.300 m. positivos. Los primeros llegarán entre las 12.30 y 13.00 horas, teniendo los últimos un plazo máximo de ocho horas para completarla, por lo que llegarán hacia las 17.00. Este maratón puntúa -dos puntos- para la Ultra Trail alpina del Mont Blanc. Esperemos que en esta ocasión el tiempo sea favorable.