La velada de WOW impacta a Vitoria: «Muy agradecido por el ambientazo», señala Topuria

La adrenalina agitó todos los cuerpos. Ninguno se salvó. La percepción de seguridad que uno podía sentir al otro lado de la 'jaula' desapareció cuando ... comenzaron a volar los golpes, nítidos desde lo más alto del Buesa Arena. Aunque realmente el dolor se contagió al ver a ese puñado de operarios limpiando con fregonas y rollos de papel la sangre que tiñó el octógono. Es la viva imagen de la lucha sin cuartel de las MMA, las artes marciales mixtas. La primera velada de Wow en Vitoria no defraudó. Un espectáculo que atrapó a más de 5.500 personas, que presidió Ilia Topuria y que coronó a Fabià Sites.

El primer campeón de Wow revalidó este viernes el título de peso mosca tras noquear al sueco Amir Malekpour. El segundo asalto inclinó la balanza. Desde el principio 'El Potro' salió a morder y logró tumbar a su rival. Sentenció la pelea con una llave que acompañó con golpes que desmontaron al sueco. «Muy feliz, pero ha sido un auténtica guerra», confesó.

El otro momento más esperado llegó en la pausa del evento. Desde el rincón por el que salen a pista los jugadores del Baskonia no apareció esta vez ninguno de los veinte luchadores de la velada, sino la imagen más reconocible de las MMA. Al ritmo de su icónica canción 'Yo lo soñé', Ilia Topuria, 'El Matador', levantó a las masas, que corearon su nombre. Tomó asiento en uno de los laterales del escenario de batallas y presenció los enfrentamientos desde el otro lado de la barrera. «Un saludo a toda Vitoria. La verdad es que está siendo un ambientazo, muy agradecido por lo que estamos viviendo», confesó a EL CORREO. «Está siendo una gran velada», añadió. Estaba en lo cierto.

Topuria inauguró el plato fuerte, los cinco combates de luchadores profesionales. El público coreaba el nombre de Nico Medina. Fue una especie de aliento, pero también de augurio. El alicantino no tardó en demostrar por qué es multicampeón mundial de grappling y jiu-jitsu, dos campos en los que se combate en el suelo. Tumbó a Rachid Archaoui y comenzó el asedio. Ametralló a su rival a base de golpes que provocaron más de una hemorragia en el rival. Había tanta sangre en el tatami que los peleadores se patinaron cuando trataban de levantarse.

Fue la escena más violenta de la velada. Una pelea que desató el delirio en el público, pero que también provocó la asistencia médica. Los sanitarios tuvieron que atender en las gradas a una persona que sufrió un mareo después de presenciar la brutalidad de la pelea. La mejor carta de presentación para Medina, que debutó en MMA a lo grande, con victoria por sumisión.

De las gradas, a los banquillos. Yaman 'El Diamante' Mjahed y Delffy Humer se sujetan a la verja, como el depredador que espera la señal para lanzarse a por su presa. Los gritos de los entrenadores se solapan. Unas 'sordas' indicaciones que buscan servir de acicate. Pero el guion seguramente fue el que nadie imaginó. El dominicano noqueó a su rival en el segundo asalto. 'El Diamante' quedó tendido sobre el tatami presidido por el nombre de Vitoria y rodeado del resto de ciudades que han acogido esta cita. Su triunfo no gustó en las gradas, que le abuchearon durante su discurso.

Del 'Txoria txori' a CR7

Nada que ver con la atmósfera en el combate de Arkaitz Ramos, que se sintió como en casa. Desde las gradas se le alentó al ritmo de «jo ta ke, irabazi arte» y el 'Txoria Txori', como queriendo devolver las alas a ese pájaro enjaulado. Ayer no pudo remontar el asedio de Cristian Valencia, que celebró su KO al más puro estilo Cristiano Ronaldo, nuevo accionista de Wow: «Siiuuuu», gritó.

La llegada del astro portugués caló en la velada. Destiny 'Black Nightmare' Osarumwense también emuló a CR7 tras imponerse a Artur Kurtaev en una pelea de infarto. Los árbitros recurrieron al VAR para determinar si la llave final entró en tiempo. Quien ganó sin incertidumbre fue Aviguey Parra, la enfermera de quirófano que ayer envió a Flor 'Capullito' Medina a la camilla.