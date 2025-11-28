El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Buesa vibró con la velada.

El Buesa vibró con la velada. Blanca Castillo

La velada de WOW impacta a Vitoria: «Muy agradecido por el ambientazo», señala Topuria

Fabià Sites revalida el título de peso mosca en una cita que reunió a alrededor de 5.500 personas

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:11

La adrenalina agitó todos los cuerpos. Ninguno se salvó. La percepción de seguridad que uno podía sentir al otro lado de la 'jaula' desapareció cuando ... comenzaron a volar los golpes, nítidos desde lo más alto del Buesa Arena. Aunque realmente el dolor se contagió al ver a ese puñado de operarios limpiando con fregonas y rollos de papel la sangre que tiñó el octógono. Es la viva imagen de la lucha sin cuartel de las MMA, las artes marciales mixtas. La primera velada de Wow en Vitoria no defraudó. Un espectáculo que atrapó a más de 5.500 personas, que presidió Ilia Topuria y que coronó a Fabià Sites.

