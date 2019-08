La 'Sotera', reina de España @SOTERASANTURTZI Santurtzi ha conquistado esta mañana en aguas de Moaña el entorchado nacional de traineras después de 34 años, por delante de Zierbena y Donostiarra JULEN ENSUNZA Domingo, 4 agosto 2019, 14:55

¡Mirala, mirala, mirala, 'Sotera'! Es el grito de guerra de la afición morada que vuelve a escucharse con fuerza a lo largo y ancho del Cantábrico. Razones no faltan porque Santurtzi está haciendo historia esta temporada. Primero, el pasado mes de junio logró en Leketio la primera bandera del club en la Eusko Label Liga y esta mañana, en aguas de Moaña, Galicia, los hombres que dirige Iker Zabala han conquistado con autoridad el Campeonato de España de traineras después de 34 años. Estuvieron flanqueados el podio por Zierbena y Donostiarra en una prueba con ausencias destacadas una temporada más, pero que ofreció bastante juego.

Se da la circunstancia que el anterior entorchado nacional cosechado por la tripulación de la Margen Izquierda en 1985 también fue casualmente en aguas de Moaña y esa campaña se llevaron además para las vitrinas de la entidad la que hasta el momento es su última Bandera de La Concha. La afición sueña ya con repetir la historia, pero hasta la cita donostiarra aún queda mucha tela que cortar y lo mejor es ir paso a paso. En Meira, los patroneados por Cristian Garma no dieron opción a sus rivales mandando desde las paladas iniciales.

Con Zierbena a estribor en la calle cuatro y Donostiarra situada en la uno –teóricamente la peor de la jornada pese a que el campo resultó bastante benévolo–, la 'Sotera' salió a por todas desde la txanpa de salida consciente de que el hecho de coger la proa es siempre un plus anímico para la cuadrilla y una losa añadida para el rival. Los 'galipos' intentaban aguantar los arreones morados a duras penas en esos primeros metros y realizaron la maniobra inaugural sólo dos segundos por detrás, mientras que la 'Torrekua' perdía cuatro y Ares, el cuarto en discordia de la final, quedaba ya muy rezagado.

Fue a la vuelta cuando los santurtziarras terminaron por decantar la balanza a su favor. La frescura de la cuadrilla morada –seis cambios en las tostas respecto a la sesión clasificatoria de la víspera– les permitió ampliar palada a palada el hueco con respecto a Zierbena hasta situarse en algo más de dos botes –siete segundos– a mitad de recorrido. Con la experiencia que atesoran los Rua, Stendl, Medina, Azkarate, Zabala, Polo y compañía, salvo hecatombe el cetro parecía suyo como así fue.

Y eso que Zierbena no dio su brazo a torcer en ningún momento. Los dirigidos por Juan Zunzunegui no son de los que se dan por vencidos a las primeras de cambio y su patrón, Borja Gómez, intentaba mantener viva la esperanza del plantel en un tercer largo en el que apretaron de lo lindo para recortar la desventaja. «Ya le hemos rebajado un segundo a Santurtzi. ¡Vamos Zierbena. Sigue, sigue!», lanzó a los suyos desde la popa. Pero la Santurtzi de esta mañana no mostró la más mínima fisura. Sólida en su remada y controlando a la perfección los tiempos de la regata, volvió a endosar un par de segundos más a los 'galipos' en el tramo final para coronarse reyes de España por todo lo alto.

Por lo que respecta al Campeonato de España femenino, en el que sólo hubo traineras gallegas ante la renuncia de las tripulaciones vascas, el título fue para Mecos, líder de la competición de la regularidad, por delante de Náutico de Riveira y Tirán.