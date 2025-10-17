El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Cuatro kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo
Egoitz Bijueska, durante una de las rondas del campeonato brasileño.
Egoitz Bijueska, durante una de las rondas del campeonato brasileño. Egoitz Bijueska

El skater vizcaíno Egoitz Bijueska, tercero en el prestigioso Vertbattle de Curitiba de Brasil

Fue el único no brasileño que entró en la final y alcanzó el podio con una puntuación de 92,53 puntos en su última ronda

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:09

Comenta

El skater vizcaíno Egoitz Bijueska sigue dando pasos de gigante en su todavía corta carrera. Tras ganar la Copa del Mundo en la ciudad italiana de Ostia en junio, la segunda plaza en el torneo de halfpipe Jackalope de Canadá y el tercer puesto en el campeonato Tony Hawk's Vert Alert de Salt Lake City (USA), el pasado fin de semana acudió por invitación al Vertbattle Curitiba de Brasil en el que se volvió a subir al podio con 14 años.

La cita reunió a treinta de los mejores representantes de la especialidad que dispusieron de tres rondas de treinta segundos para conseguir el acceso a la final. El bilbaíno fue el único no brasileño en clasificarse entre los ocho primeros que se jugaron la victoria.

De menos a más

En la última fase cada skater dispuso de cuatro rondas para mostrar lo mejor de su repertorio. Bijueska firmó una actuación de menos a más, y en la última consiguió una puntuación de 92,53 puntos «en la mejor ronda que he hecho en mi vida» que le valió el tercer cajón. La victoria fue para el brasileño Luigi Khury (93,77), el mejor del mundo en esta especialidad que también ganó el Tony Hawk's, y la segunda plaza fue para Luigi Cini (93,00).

Este fin de semana competirá en un torneo de mega rampa, en una instalación propiedad de Khury. Es el único skater español que ha recibido invitación para participar. Dispondrá de cuatro rondas para realizar otros tantos trucos en cada una de ellas.

