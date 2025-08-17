El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao

Sigue la segunda jornada de la Bandera de Zarautz

Orio afronta la segunda y definitiva jornada de la Ikurriña de Zarautz con 12 segundos de ventaja sobre Urdaibai y Zierbena

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:19

12:09

EUSKOTREN LIGA

Sigue la segunda jornada de la Bandera de Zarautz

Así queda la general a falta de dos jornadas para el final en Ondarroa y Getaria. Arraun Lagunak tiene su cuarta corona muy bien encarrilada.

Enlace copiado

12:08

IKURRIÑA DE ZARAUTZ

Sigue la segunda jornada de la Bandera de Zarautz

Así ha quedado la clasificación general tras la suma de tiempos de ambos días. Récord a una jornada y a dos jornadas de Arraun Lagunak.

Enlace copiado

12:00

Arraun ha logrado además el récord del campo de regatas 10.29

11:59

Victoria y bandera para Arraun Lagunak. Segunda plaza para Tolosaldea y videofinish entre Orio y Zumaia. Los jueces deciden.

11:57

Arraun Lagunak está realizando un paseo triunfal. Preciosa la pelea por la segunda plaza. Orio, Toiosaldea y Zumaia en el mismo segundos.

11:55

La batalla está en el pulso Tolsaldea-Orio por la segunda plaza de la serie.

11:54

Arraun afronta el segundo largo con un bote de ventaja sobre Tolosaldea, pero nada más dar el giro logra un par de segundo más y tiene la bandera cada vez más cerca.

11:49

Arraun Lagunak ya manda en la tanda. La 'Lugañene' quiere ganar a lo grande. Un segundo sobre Orio y tres respecto a Tolosaldea y Zumaia.

11:47

Vaaaa. En juego la bandera femenina.

11:45

Las tripulaciones se dirigen a las balizas de salida.

11:42

En breve echará a andar la tanda de honor femenina en la que remarán Orio por la calle uno, Zumaia por la dos, Arraun Lagunak por la tres y Tolosaldea por la cuatro. Las dos primeras de la general, Arraun y Tolosaldea, babor-estribor con diez segundos de colchón para la 'Lugañene'.

11:36

Victoria para Astillero por delante de Hibaika. Donostiarra supera a Hondarribia y le mete ya tres puntos en la tabla a las de Iker Cortés.

11:34

El pulso Hondarribia-Donostiarra echa chispas. Las de Ibon Urbieta son ahora las que distancian en dos segundos a las fronterizas. Pueden dar un paso de gigante para evitar el descenso directo.

11:32

Astillero amplía su renta a cuatro segundos nada más salir de la maniobra. Por detrás Hondarribia logra dos segundos de oro sobre Donostiarra. Las fronterizas quieren seguir con opciones de salvación.

11:29

Astillero comienza a abrir hueco sobre Hibaika. Ya tiene dos segundos de colchón.

11:28

Dos regatas en una. Astillero e Hibaika luchan por la cabeza de la tanda, mientras que Hondarribia y Donostiarra mantiene su duelo al sol.

11:26

La tanda se las trae. Es una final entre Donostiarra y Hondarribia en la lucha por escapar del descenso directo. Dos puntos separan a ambos botes a falta de tres regatas.

11:25

En marcha la primera tanda con Hondarribia por la calle uno, Donostiarra por la dos, Astillero por la tres e Hibaika por la cuatro.

11:25

La competición arrancará en breve con la Liga Euskotren femenina.

11:23

Rara vez se han visto en Zarautz unas condiciones de este tipo.

11:22

La primera noticia es que las condiciones marítimas y meteorológicas son de calma total. La mar está completamente en calma y el viento prácticamente imperceptible. Pero... a las 11.30 es el cambio de marea y puede haber variaciones.

11:20

Egun on desde Zarautz donde se va a disputar la segunda y definitiva jornada de la Ikurriña de Zarautz. Orio parte con 12 segundos de ventaja sobre Urdaibai y Zierbena en categoría masculina y Arraun Lagunak también dispone de diez segundos sobre Tolosaldea.

