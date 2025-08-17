Sigue la segunda jornada de la Bandera de Zarautz
Orio afronta la segunda y definitiva jornada de la Ikurriña de Zarautz con 12 segundos de ventaja sobre Urdaibai y Zierbena
Domingo, 17 de agosto 2025, 11:19
12:09
EUSKOTREN LIGA
Así queda la general a falta de dos jornadas para el final en Ondarroa y Getaria. Arraun Lagunak tiene su cuarta corona muy bien encarrilada.
Enlace copiado
12:08
IKURRIÑA DE ZARAUTZ
Así ha quedado la clasificación general tras la suma de tiempos de ambos días. Récord a una jornada y a dos jornadas de Arraun Lagunak.
Enlace copiado
12:00
Arraun ha logrado además el récord del campo de regatas 10.29
11:59
Victoria y bandera para Arraun Lagunak. Segunda plaza para Tolosaldea y videofinish entre Orio y Zumaia. Los jueces deciden.
11:57
Arraun Lagunak está realizando un paseo triunfal. Preciosa la pelea por la segunda plaza. Orio, Toiosaldea y Zumaia en el mismo segundos.
11:55
La batalla está en el pulso Tolsaldea-Orio por la segunda plaza de la serie.
11:54
Arraun afronta el segundo largo con un bote de ventaja sobre Tolosaldea, pero nada más dar el giro logra un par de segundo más y tiene la bandera cada vez más cerca.
11:49
Arraun Lagunak ya manda en la tanda. La 'Lugañene' quiere ganar a lo grande. Un segundo sobre Orio y tres respecto a Tolosaldea y Zumaia.
11:47
Vaaaa. En juego la bandera femenina.
11:45
Las tripulaciones se dirigen a las balizas de salida.
11:42
En breve echará a andar la tanda de honor femenina en la que remarán Orio por la calle uno, Zumaia por la dos, Arraun Lagunak por la tres y Tolosaldea por la cuatro. Las dos primeras de la general, Arraun y Tolosaldea, babor-estribor con diez segundos de colchón para la 'Lugañene'.
11:36
Victoria para Astillero por delante de Hibaika. Donostiarra supera a Hondarribia y le mete ya tres puntos en la tabla a las de Iker Cortés.
11:34
El pulso Hondarribia-Donostiarra echa chispas. Las de Ibon Urbieta son ahora las que distancian en dos segundos a las fronterizas. Pueden dar un paso de gigante para evitar el descenso directo.
11:32
Astillero amplía su renta a cuatro segundos nada más salir de la maniobra. Por detrás Hondarribia logra dos segundos de oro sobre Donostiarra. Las fronterizas quieren seguir con opciones de salvación.
11:29
Astillero comienza a abrir hueco sobre Hibaika. Ya tiene dos segundos de colchón.
11:28
Dos regatas en una. Astillero e Hibaika luchan por la cabeza de la tanda, mientras que Hondarribia y Donostiarra mantiene su duelo al sol.
11:26
La tanda se las trae. Es una final entre Donostiarra y Hondarribia en la lucha por escapar del descenso directo. Dos puntos separan a ambos botes a falta de tres regatas.
11:25
En marcha la primera tanda con Hondarribia por la calle uno, Donostiarra por la dos, Astillero por la tres e Hibaika por la cuatro.
11:25
La competición arrancará en breve con la Liga Euskotren femenina.
11:23
Rara vez se han visto en Zarautz unas condiciones de este tipo.
11:22
La primera noticia es que las condiciones marítimas y meteorológicas son de calma total. La mar está completamente en calma y el viento prácticamente imperceptible. Pero... a las 11.30 es el cambio de marea y puede haber variaciones.
11:20
Egun on desde Zarautz donde se va a disputar la segunda y definitiva jornada de la Ikurriña de Zarautz. Orio parte con 12 segundos de ventaja sobre Urdaibai y Zierbena en categoría masculina y Arraun Lagunak también dispone de diez segundos sobre Tolosaldea.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
-
2
-
3
-
4
- 5 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.