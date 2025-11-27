Sandor Martín boxeará el próximo 20 de diciembre en Bilbao El púgil catalán regresa a la capital vizcaína, una ciudad especial para un athleticzale como él

A. Mateos Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:18 | Actualizado 11:43h.

Los amantes del boxeo en Bilbao podrán disfrutar el próximo 20 de diciembre de todo un doble campeón de España del superligero, campeón WBC Mundial Junior, campeón internacional WBO, campeón de la Unión Europea y tres veces campeón de Europa del superligero. Sandor Martín boxeará frente al campeón ucraniano, Yanis Kurylenko (14-1). Será el combate principal de una velada que también incluirá kick boxing.

«Siempre me hace ilusión boxear ante el público de Bilbao. Es una ciudad muy especial para mí y mi familia. Y el Bilbao Arena, un escenario espectacular», manifiesta un Martín que ya ha disputado combates en el La Casilla, el Frontón Bizkaia o el Bizkaia Arena del BEC.

Sandor está clasificado actualmente como número 3 de las listas mundiales de la WBC. El organismo tiene programado para el 10 de enero el cruce por el mundial entre el portorriqueño Subriel Matías y el británico Dalton Smith. El reciente positivo por ostarina de Matías podría agitar el escenario mundial de la WBC y relanzar de nuevo a Martín a por el campeonato mundial.

El próximo 20 de diciembre, el catalán se medirá en el Bilbao Arena al campeón ucraniano del superligero, Yanis Kurylenko, de 30 años. Kurylenko, con 15 combates en sus puños tras su debut en 2020, encadena doce victorias consecutivas, dos de ellas con el entorchado de su país en juego. La única derrota de Kurylenko se produjo en sus inicios profesionales, por decisión dividida de los jueces y frente al aún invicto superwélter Vasile Cebotari (19-0), reciente ganador del mundial Youth WBC de su peso. El choque, programado a diez asaltos, promete incertidumbre, acciones brillantes y buen pugilismo.

Sandor, athleticzale de corazón, viene de pelear en el Barclays Center de Brooklyn por el mundial WBC del superligero ante el entonces invicto dominicano Alberto Puello. Sandor subirá al ring en casa del Bilbao Basket tras hacerlo en la de los Nets.

El Martín vs Kurylenko será el combate estelar de un evento que anuncia un buen puñado de combates de boxeo profesional, con la presencia confirmada de Rikar Urrutia o Erantz Tejada, y Kick Boxing profesional con el campeón mundial alavés Sergio García o Luis Vaca.

