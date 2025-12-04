Saltos hacia la élite en un deporte que busca impulso

Con tan solo 16 años, el vitoriano Oier Ponti Sáenz se ha consolidado como una de las grandes promesas del tumbling nacional. Referencia en Euskadi ... y reciente representante con la selección española en el Mundial celebrado en Pamplona el mes pasado, se ha especializado en una disciplina gimnástica aún no olímpica que consiste en enlazar una serie de ocho acrobacias en una plataforma larga y flexible de 24 metros para terminar con un aterrizaje limpio. A pesar de todo el esfuerzo que Oier dedica a este deporte en Vitoria carece de apoyo institucional.

«El Mundial es siempre el sueño de cualquier atleta», rememora sonriente Oier. Vivió en Pamplona una experiencia intensa pero ante todo, formativa. «He podido conocer muchísima gente y otros entrenadores. Ha sido 'superguay'». Tras finalizar en vigesimoquinto lugar reconoce que «podría haber quedado mejor, pero me caí».

Su pasión por este deporte empezó por mera hace siete años. «Una amiga lo vio y nos dijo al grupo si queríamos apuntarnos a un campus de invierno. Me llegan a decir por entonces que iba a estar en un Mundial y no me lo hubiese creído», destaca. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica. Su entrenador, Omar García, ratifica el gran 'salto' que ha dado su aprendiz. «Hemos conseguido llevarle a un Mundial, pero el mérito es suyo completamente», reconoce orgulloso.

A pesar de estar aún en categoría júnior, Oier ya compite al máximo nivel pese a que las condiciones de su entrenamiento distan mucho de ser las óptimas. Se ejercita en el polideportivo de Ibaiondo con un material que casi nada tiene que ver con el que exige la competición. «Lo que tenemos aquí no se parece en nada, es un hinchable que ponemos y quitamos cada vez que entrenamos», lamenta Oier. «El material homologado para el tumbling es de 24 metros, el doble de lo que tenemos», corrobora Omar.

Falta apoyo institucional

Las limitaciones implican que Oier tenga que «improvisar sobre la marcha» durante las competiciones. En los entrenamientos, debido a las medidas del hinchable, hace una serie de movimientos que en la puesta en escena real tiene que duplicar. «La primera vez que hice uno de mis pases fue en la propia competición», asegura con una sonrisa nerviosa. «En competiciones intento enlazar las dos partes que practico en los entrenamientos pero es complicado», sentencia.

El joven gimnasta alavés y su técnico anhelan una mejora de las instalaciones pero echa en falta una mayor implicación de las instituciones. «El problema es que para montar el tumbling oficial homologado tendría que estar fijo y el Ayuntamiento de Vitoria no nos facilita una instalación», explica Omar. Sobre el papel, no sería complicado desde el punto de vista técnico, pero conllevaría «tener que quitar espacios para el fútbol o el baloncesto». El entrenador retrata la 'dictadura' de las disciplinas mayoritarias.

Además, el material del que disponen ha sido completamente financiado por el club Mayelu, el equipo en el que entrena Oier. Su madre le aconsejó que de cara al Mundial hiciera amigos de Reino Unido para que le inviten a sus hogares y poder entrenar allí alguna temporada. Por el momento, se resiste a 'emigrar'. «Espero que nos ayuden aquí porque si no, no sabría dónde ir».

Oier entrena seis horas semanales repartidas entre el martes y el viernes, muy por debajo del volumen de trabajo de los profesionales. «La gente de mi nivel entrena las mismas horas que yo, pero todos los días», explica. A pesar de las adversidades sueña con poder profesionalizarse aunque es consciente de la realidad. «Nadie se gana la vida con esto salvo cinco personas en el país», desvela. Semejante opción es ahora una quimera para un joven que ahora pretende acabar sus estudios en bachillerato, pero que tampoco esconde sus ambiciones deportivas. De momento, quiere consolidarse en el tumbling nacional mientras confía en volver a una nueva cita mundialista sin descartar ganarse la vida algún día con su pasión. «Trabajando duro, todo se puede conseguir, se conjura un auténtico saltador de obstáculos.