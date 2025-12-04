El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oier Ponti, en su lugar de entrenamiento. Igor Martín

Saltos hacia la élite en un deporte que busca impulso

A sus 16 años, Oier Ponti es una de las promesas del tumbling, disciplina gimnástica de la que «viven cinco personas en España»

Jon Casanova

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:19

Con tan solo 16 años, el vitoriano Oier Ponti Sáenz se ha consolidado como una de las grandes promesas del tumbling nacional. Referencia en Euskadi ... y reciente representante con la selección española en el Mundial celebrado en Pamplona el mes pasado, se ha especializado en una disciplina gimnástica aún no olímpica que consiste en enlazar una serie de ocho acrobacias en una plataforma larga y flexible de 24 metros para terminar con un aterrizaje limpio. A pesar de todo el esfuerzo que Oier dedica a este deporte en Vitoria carece de apoyo institucional.

