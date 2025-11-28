El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las saunas ayudan a los luchadores a expulsar las últimas gotas de sudor antes del pesaje Igor Martín

El ritual que «quita la felicidad»: perder 8 kilos en un día antes de un combate

El duro pesaje de los luchadores de MMA que hoy se citan en el Buesa obliga a exprimir hasta la última gota de sudor

Jon Casanova

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:48

Comenta

El Buesa Arena ya respira ambiente de combate. El pabellón del Baskonia encenderá hoy sus luces para acoger la velada de WOW 24 (18.00 ... horas), apadrinada por Ilia Topuria. El evento, que acogió a 4.000 personas en febrero en Bilbao, llega a Vitoria con récord de ventas de entradas en 12 horas. Sin embargo, el espectáculo que se ve sobre la jaula empieza a fraguarse mucho antes. Desde las sombras. El corte de peso es el peaje más duro que afrontan los luchadores de artes marciales mixtas (MMA) antes de enfrentarse a los golpes. «Perdemos nuestra felicidad por esto», lamenta Nico Medina, que hoy debuta como profesional.

