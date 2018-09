Rahm se topa con la dimensión de la Ryder

«También es campeón el que gana la Champions desde el banquillo»

Como la víspera, Jon Rahm necesitó espacio y tiempo para digerir la derrota. Su ambición personal le impide asimilar que el bien común también lo es suyo cuando no ha podido sumar en los dos partidos disputados. Sin tapujos. Jugó mal y lo reconoce. «Del uno al doce no ha sido mi mejor día, no he aportado mucho. Y no es que me sintiera mal, son cosas que pasan. He fallado golpes por muy poco. Justin y Jordan han jugado muy bien. Cuando me he puesto las pilas nos han hecho birdies. Es complicado ganar a alguien que hace -9 y birdie en los cuatro pares 3. Es duro. Y luego por la tarde han jugado igual de bien para ganar a Poulter y Rory en el 15. Muy impresionante. Pero queda un día más, cuatro puntos de ventaja y a ver si aporto mi granito de arena».

Desde luego, la expresión de su rostro es la de un jugador torturado, muy dolido. «Es lo que hay. Quitando Tommy (Fleetwood) de los cinco que estamos aquí por primera vez no es que estemos jugando nuestro mejor golf. Por suerte se juega en tres días, hay 28 puntos y hay que llegar a catorce y medio y estamos en una muy buena posición para hacerlo mañana (hoy). Aver si salgo pronto para, por lo menos, apuntarme y empezar la fiesta pronto y no llegar tarde». Lo dijo sin saber que 'bailaría' con Tiger Woods. «Si no, que se pueda decir que he ganado una Ryder Cup sin hacer nada, sin sumar un punto. El que gana la Champions desde el banquillo también es campeón, así que es parte del equipo y es lo que hay. He hecho todo lo posible dentro del campo y me imagino que algo he aportado».