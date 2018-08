Jon Rahm sigue de moda 03:48 Jon Rahm, a la izquierda, y Larry Fitgerald, a la derecha, escoltan a David Feherty. / José Manuel Cortizas EL CORREO con Jon Rahm en el PGA Inicia la semana del PGA Championship como protagonista del show estelar de golf en la televisión americana J.M. CORTIZAS Martes, 7 agosto 2018, 23:21

Por si hubiera alguna duda, las buenas cifras de audiencia y el hecho en sí de ser el coprotagonista del programa más popular de golf en las televisiones de Estados Unidos hablan de que Jon Rahm sigue de moda. Vende. Sucedió en prime time en la noche del lunes. David Feherty planteó un cara a cara entre el jugador de Barrika y el receptor de los Cardinals de Arizona, Larry Fitgerald. Los espectadores (en Estados Unidos practican el golf más de 25 millones de personas) se deleitaron con los chascarrillos del vizcaíno, tópicos ya para quienes conocen de pe a pa su vida, pero ingeniosos narrados en primera persona. Arrancar así la semana del PGA Championship, el 'Major' que cierra el capítulo anual, habla mucho y bien del tirón que mantiene un jugador que ha llegado al Bellerive CC de St Louis con ganas de hacer lo que más le gusta. Atacar.

Un campo, por cierto, que ha levantado muchos comentarios por su estado poco estético en los greens y alrededores. Aunque ayer cayó el agua que no estaba en los escritos y sólo permitió a los jugadores hacer algunos hoyos aislados en el horario matinal, el recorrido no está vistoso por tener el césped quemado, saturado de horas de sol y falta de riego. Su uso ya fue limitado en las semanas previas y, aunque como en cada sede en la que ondean las banderas con las siglas PGA se trata de mimar al milímetro el campo de batalla, esta vez parece que se les ha ido de las manos. Hasta les ha podido venir bien las brutales trombas de agua que contrastaban con la humedad y calor reinantes y que podrían volver a visitarnos el sábado. Así, adiós a los buscadores de rodadas, el campo se alarga, pero penaliza menos los errores. Donde aterrice la bola ahí quedará, literalmente clavada.

A orillas del Misisipi

A orillas del Misisipi, St Louis es una ciudad tomada por las universidades, especialmente por aquellas que gravitan en torno a la salud. El Arco Gateway es su seña de identidad más visible. Se construyó en tiempos del presidente Jefferson como un monumento conmemorativo de la expansión hacia el oeste, la conquista de la cara agreste del país. Hubo en la tarde-noche del lunes un acto comercial bajo la estructura metálica, dando bolas Sergio García, Tommy Fleetwood y Rory McIlroy, embajadores en nómina de Omega. La historia no podía faltar tampoco en el desfile equino con el que llegó a Bellerive CC el trofeo Wannamaker que defenderá desde mañana su último conquistador, Justin Thomas. Sí, viene de ganar el Mundial Bridgestone así que saquen conclusiones.

El Arco Gateway es la seña de identidad de St Louis.

Jon Rahm aguarda tranquilo su momento y aprovecha para hacer un balance de urgencia de la temporada. «Ha habido de todo. Al final dos victorias, una en cada tour, eso siempre es muy bueno, es consistente. No es igual que lo del año pasado porque fue el primero, muy especial, pero aún así es una temporada muy buena. Estoy el decimosexto en la FedEx Cup sin jugar muy bien y cerca de los diez primeros en la Race to Dubai. Ojalá ahora pueda hacer lo que no hice el año pasado, acabar fuerte y a ver si puedo conseguir ganar alguno de los últimos torneos. Y luego está la Ryder Cup».

Aunque con su equipo desgrana cada parte de su juego y preparación en busca de la mejora, los cambios que tiene en mente no son por un déficit, sino por un exceso. «La mayor diferencia es que nos dimos cuenta la semana pasada de que he cogido mucha fuerza en el gimnasio y hay que adaptar las distancias que pego con cada palo porque han cambiado bastante. Además eso hace que también veamos si hay que cambiar el ángulo de los palos, como ya hemos hecho con un par de ellos». Eso no explica en sí mismo la pelea que mantuvo y perdió contra los greens en el Firestone CC la pasada semana. «Son cosas que pasan. El primer día fue muy bien y los tres siguientes no es que tirase mal los putts es simplemente que no querían entrar. Estuvieron muy cerca muchas veces y la bola no quiso entrar».

El desfile equino en el que llevan el trofeo del torneo.

LA CLAVE 2 victorias lleva esta temporada Jon Rahm. La situación «Que llueva y el campo se haga largo y lento es mejor para mí. Me viene bien por mi estilo de juego»

La Ryder Cup, en mente

De los tres 'Majors' itinerantes de este año es el que lleva más verde en conocimiento del campo. Y la tromba de agua de ayer no le permitió completar su plan de trabajo. Pero le saca una lectura positiva. «Que llueva y el campo se haga largo y lento es mejor para mí. Me viene bien por mi estilo de juego. Creo que ayuda a jugadores agresivos, a gente que le pega largo. No tenemos que ser tan certeros desde el tee porque la bola no rodará y con las banderas escondidas podemos coger mucha altura de bola y eso te permite ser más agresivo. Aunque también abre el abanico a más jugadores».

Lo que se percibe en el ambiente el último mes es que los resultados valen mucho más por su repercusión en la cercana Ryder Cup. «Muchos se ponen las pilas porque quieren entrar por méritos propios. Yo por suerte, salvo que juegue muy mal los últimos torneos debería entrar por ranking mundial. No lo tengo en mente, quiero terminar bien la temporada y la FedEx Cup para tener opción de ganarla. De la Ryder ya nos ocuparemos cuando llegue el momento». Pero, a vuelapluma acepta contestar un comentario. El equipo americano impone. «Y el equipazo que tiene Europa también. Es muy fácil basarnos en el ranking mundial, pero creo que la manera en la que está jugando Europa es buena. Además, la Ryder es una semana. Lo que has hecho antes, el ranking mundial no sirven para nada. Es uno contra uno o dos contra dos».