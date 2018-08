Rahm, listo para atacar en el partido de los tapados 04:51 Adam Hayes y Jon Rahm recogen la bolsa tras acabar el trabajo en la jornada de ayer. / J. M. Cortizas EL CORREO con Jon Rahm en el PGA Espera sacarle chispas a un campo «como los de Euskadi» y se marca el reto añadido de «empezar bien en un 'Grande'» J. M. CORTIZAS Miércoles, 8 agosto 2018, 23:58

Calificar como tapados a Jordan Spieth, Jon Rahm y Justin Rose -octavo, séptimo y tercero del ranking mundial- puede parecer una licencia excesiva, pero así les ve el respetable en el arranque de un PGA Championship que promete lipotimias, golpes de calor y cualquier dolencia relacionada con el exceso de calor y humedad en este cruce de ríos entre las aguas del Misisipi y Misuri. Porque al Bellerive Country Club, que ayer presentaba un entradón pese a tratarse de una jornada de ensayos, le van a reventar las costuras en el seguimiento del partido estrella que concentra a Tiger Woods y su leyenda, el insultante estado de forma de Justin Thomas, y a un Rory McIlroy que ayer hizo el campo junto a Rahm vitoreado cada golpe y gesto del norirlandés como si jugase en Londonderry. Hasta les puede venir bien al de Barrika, Dustin Johnson, Koepka y compañía apartarse del foco.

Por fin pudo completar el vizcaíno todo el campo. Y aunque cogido con alfileres le gusta cómo está. «Es un poco lo que crecí jugando en Larrabea y Euskadi. Con tanta lluvia la bola no suele rodar, los greens son duros, un poco a lo que estoy acostumbrado». Comenta además que «hace dos meses se plantearon no jugar aquí por lo mal que estaban los greens. He jugado en bastante peores. Con tanta humedad es fácil dejar huella y los piques no son fáciles de arreglar. No tiene muy buena pinta, pero no ruedan tan mal».

Un factor externo que puede jugar su papel es el calor y la humedad que ronda el 90 por ciento. «Afecta dependiendo de cómo lo manejas. Si no estás hidratado te va a costar pensar, si no comes adecuadamente, también. A mí las manos me sudan un poco y es difícil mantenerlas secas. Es la habilidad de mantenerte hidratado y poder pensar». También tiene claro el de Barrika que habrá una muchedumbre tras las cuerdas. «Les gusta el deporte, son muy fans en esta parte del país. Es increíble. Pocas veces ves tanta gente un miércoles y es divertido».

Está en modo 'Major' y eso implica que «estoy aprendiendo de los errores pasados y mejorar. Ojalá este 'Grande' pueda tener una buena semana como en Augusta. Y que sea ya con una buena vuelta el primer día. A ver si empiezo un 'Grande' bien. De juego está todo en orden, no hay ninguna fisura técnica».

Turnos de salida (hora española): Rafa Cabrera Bello 7.23; Jorge Campillo 12.48; Sergio García 1,26; Jon Rahm 1,37; Adrián Otaegui 1,43.