Jon Rahm, ante el reto en Dubai de mantener lo conquistado Jon Rahm le saca el polvo al driver ayer en Dubái ante la Ryder Cup que ayudó a conquistar hace mes y medio en Francia. / j. m. cortizas Juega desde este jueves el penúltimo torneo de su segunda temporada como profesional JOSÉ MANUEL CORTIZAS Enviado especial Dubái Martes, 13 noviembre 2018, 23:25

Catorce horas de vuelo desde Los Ángeles. Un día de descanso y a mover la bolsa en el Jumeirah Golf Estates, campo que recuperamos como lo dejamos, plagado de cuadrillas de gremios de la construcción acabando las villas que ya parecían estar llave en mano en el noviembre del anterior almanaque. Jon Rahm está en plena fase de despedida de la temporada. La segunda completa como profesional en la que se ha ganado el respeto unánime del golf de pago. Nada que ver con la simpatía que procuraba al público y algunos rivales despistados que veían en su proceder tanto talento como efervescencia. Sigue cayendo bien, no hay más que rebobinar la cinta de su empatía en la Ryder Cup, la que armó jugando y ganando el Open de España en Madrid, o la trascendencia que ha tenido en Estados Unidos la estocada que le procuró a Tiger Woods en Le Golf National.

Y aún así, el resultadismo rescata preguntas, comparaciones, parece querer poner en entredicho una verdad tajante. En el mundo del golf el que no miente es el algodón de los rankings. Una modalidad que hace coincidir puntos con dólares y euros, matemática pura de Primaria. Y dicen sus clasificaciones que se ha asentado entre los grandes, que durante este calendario del que tira ya del telón tuvo tres torneos allá por febrero, en el tramo del 'West Coast Swing',en los que su aspiración matemática apuntaba al número 1 del mundo.

Están expuestos en el tee de salida el de la Ryder Cup, el del torneo y el que le falta a Rahm, el del European Tour Trofeos

Jugará mañana desde las 8.50 (hora española) con Tyrrell Hatton Horario de salida

Un año atrás, en esta misma semana en la que preparaba su desembarco dubaití, Rahm era el quinto jugador planetario. Ahora, el octavo. De aquel Top10 se han caído jugadores como Jordan Spieth, Hideki Matsuyama y Stenson. Sus plazas las han ocupado DeChambeau, el imparable Molinari y Fleetwood. Estos dos últimos son los que se van a jugar en cuatro días aquí el título y el bonus que espera al campeón del European Tour, que defiende el inglés.

Más datos. En 2017 hubo 33 ganadores de torneos PGA (Circuito Americano). Uno de ellos, claro está, fue el de Barrika con aquel eagle en el 18 de Torrey Pines. En el siguiente ejercicio, sólo ocho de aquella treintena pasada de vencedores logró repetir éxito. Sí, Jon Rahm unió en el CareerBuilder su nombre a los de Steele (especialista en arrancar a saco en los primeros torneos que pillan a los favoritos con el pie cambiado tras el descanso), Justin Thomas, Pat Pérez, Dustin Johnson, Rickie Fowler, Brooks Koepka y Bryson DeChambeau. No busquen más. No hay.

Y ahora está aquí, en Dubái, con el veneno ya incurable, irreparable como un corazón roto, en su cuerpo. Se lo inocularon cerca de Versalles, Ryder Cup en vena. Un trofeo que el European Tour ha incluido en el atrezzo de este torneo en Emiratos. Es costumbre que en el tee del 1 sea expuesta la recompensa que se llevará el ganador de cada cita. Aquí, partida triple. Y da pie a que su caddie, Adam Hayes, bromee. Señala la alhaja dorada del Estados Unidos-Europa, y aunque él es 'made in USA' dice con sorna, «esa ya la tenemos». Luego señala al bastón que recibió su 'jefe' en 2017 en este fabuloso escenario al ganar el DP World Tour Championship y repite. «Ese también lo tenemos». Y queda el trofeo en forma de torre en espiral que identifica al ganador del Circuito Europeo. «Este año no podemos, bueno lo ganaremos el que viene». Voluntad no falta.

La jornada la dedicó ayer Rahm, como el resto de los principales espadas, a la disputa de un ProAm para el que los interesados se mostraron muy nerviosos y activos durante la mañana. A tenor de cómo fue la salida de sus compañeros de partido, procedentes de Rolex uno de sus patrocinadores, el vizcaíno pasó una agradable jornada, aunque la masiva utilización del campo convirtió el programa en demasiado largo. Pero va en el sueldo y las concesiones que deben realizar.

Hoy continuará ya con un recordatorio más selectivo de un campo al que hay que robarle muchos golpes para poder ganar. Le gusta, le va, se adapta a un jugador como él que pretende convertir el drive y approach en el primer mandamiento de su juego. Aunque vio el lunes algo insólito –cayeron unas gotas y casi pareció un espejismo provocado por el desierto que lo rodea todo– el campo está perfecto para el juego. Como todo en un país en el que lo que no hay se hace o se compra. A lo grande. Ya sean torres de la altura casi del Naranjo de Bulnes, hoteles de siete estrellas, pistas de esquí indoor, parques acuáticos, playas, hasta islas. Y, claro, campos de golf.