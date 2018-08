El CORREO con Jon Rahm en el PGA Rahm, a 18 hoyos de hacer historia 01:32 Rahm en una imagen del partido de ayer domingo. / REUTERS Juega desde las 20.45 para ganar el PGA Championship, su primer 'Major', título vacante en el golf español JOSÉ MANUEL CORTIZAS Enviado especial. St. Louis Domingo, 12 agosto 2018, 18:50

Tranquilidad. Parece que es un día más, en otro torneo más. Nada más lejos de la realidad. A las 20.45 (hora española) Jon Rahm se enfrenta al listón más elevado de su aún incipiente carrera profesional. Junto a Rickie Fowler -el rival con el que más partidos ha compartido- partirá en el segundo duelo estelar en el desenlace del PGA Championship. Quiere ello decir que es uno de los claros aspirantes a conquistar el último 'Major' de la temporada. Un título vacante en el golf español, ya que los 'Grandes' conquistados por Olazabal y García se concentraron en el Masters y los de Seve Ballesteros tuvieron conexión entre Augusta y el British.

Viene 'Rahmbo' de dos jornadas sin bogeys, hito en su palmarés deportivo, jugando como la seda y teniendo solo el lastre de dejarse banderas sin coleccionar desde el green. Pero su entereza, serenidad y paciencia, en tan altas dosis, además de hacerle mejor golfista le propulsan a un juego sólido. Tiene ayuda de su equipo, claro. Pero al final es él y Adam Hayes el dúo que debe sacar cada hoyo adelante. Y lo están haciendo con método, calidad y ambición. Porque la agresividad controlada es a veces más eficaz que el liarse a bolazos de dudoso final.

No va a ser fácil, pero en el Masters de abril ya se percató de que uno de los hándicap que a veces le limitan no tiene por qué sustentarse como déficit permanente. Lo decía tras acabar la tercera jornada. Tenía la sensación de no llegar bien a green en los 'Grandes' y aquí ha descartado ese mal. «No creo que haya muchos jugadores que estén jugando mejor de tee a green que yo». No es una sensación.Los números lo avalan convirtiendo en noticia el green en regulación que deja de conquistar.

Y hay que tener en cuanta a la competencia. El eco de los tariscos de esta jauría traspasa los límites estatales de Misuri. Con Brooks Koepka como gran favorito. No sólo porque tiene tres goles de ventaja sobre Rahm y Fowler y dos ante el australiano Adam Scott. Es el paradigma del pegador nato y el campo está tragón para los que manejan el driver y las maderas con mayor violencia. Ayer llevaba camino de salirse y lo hizo, pero de la carretera con dos bogeys en el 14 y 15. Llevaba en el PGA 43 hoyos sin pinchar y lo hizo para permitir como daño colateral que sus perseguidores se le acercaran. Rahm lleva 36, los de las vueltas del viernes y sábado, un nuevo récord en su carrera profesional.

Pase lo que pase, el de Barrika se confirma entre los grandes. Si quieren seguir en directo lo que suceda en el Bellerive CC de St Louis se lo contaremos on line en elcorreo.com