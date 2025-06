«Quiero ganar los Juegos», proclama el rider bilbaíno Egoitz Bijueska

Cuando con siete años el rider Egoitz Bijueska, reciente ganador de la Copa del Mundo de Roma en la modalida de park, le comentó a ... sus padres que quería aprender uno de los trucos que acababa de presenciar mientras pasaba junto a una pista de skate, la primera reacción de los progenitores fue la de intentar quitarle esa idea de la cabeza. Querían que siguiese practicando natación. Misión imposible. El chaval tenía muy claro lo que quería. Igual que ahora.

Su espectacular progresión los tres últimos años le lleva a autoexigirse más en cada competición. «La presión me ayuda a centrarme, me motiva y me hace mejorar. Me gusta ponerme metas altas para superarme», reconoce el flamante campeón en Italia con una confianza brutal en sus posibilidades, pese a tener solo 14 años. Recién aterrizado de Roma, donde dejó a todo el mundo boquiabierto igualando incluso en semifinales la máxima puntuación histórica en competiciones mundiales de skateboarding (95,83) que ostentaba Keegan Palmer, doble campeón olímpico en Tokio 2020 y París 2024, no escondió ayer en las instalaciones del Basque Team Zentroa de Getxo que, a partir de ahora, va a por todas.

Sus próximos objetivos a corto plazo son el Campeonato de España que tendrá lugar del 4 al 16 de julio en La Nucía, así como una prueba en Canadá y varias citas más por invitación que organiza el veterano skater californiano Tony Hawk, considerado uno de los mejores del mundo y el primero en completar un 900. Egoitz también forma parte del selecto club de elegidos que ha conseguido realizar ese truco –una docena de personas en todo el planeta– en solo veinte intentos. El rider bilbaíno espera poder estar con Hawk próximamente «para que me firme su videojuego», detalla.

En septiembre, Bijueska competirá en el World Championships que también se celebrará en tierras norteamericanas y que volverá a contar con lo más granado de este deporte, la gran mayoría rider profesionales mucho mayores que él. Otra prueba de fuego para la que «debo seguir mejorando» de la mano de su entrenador, Trevor Ward. El australiano, tras verle en acción en 2023 en Roma, se acercó a la familia dispuesto a guíar los pasos de la joven promesa bilbaína. La evolución desde entonces ha sido espectacular y el gran objetivo es disputar los Juegos de Los Ángeles 2028. Bueno, realmente Egoitz no se conforma sólo con estar ahí, que ya es algo grande. «Quiero ir y ganar», resalta aferrado al skate con el que conquistó el pasado domingo la Copa del Mundo. Al igual que cuando empezó tiene muy claro lo que quiere.

Los veinte primeros

Aunque todavía restan tres años para la cita olímpica, pisa fuerte. De hecho, tras el éxito en tierras italianas se ha encaramado hasta la sexta plaza del ranking mundial, una clasificación que se actualiza con las tres mejores puntuaciones obtenidas los últimos 18 meses. Los 20 primeros de esa lista en 2028 tendrán la posibilidad de acudir a Los Ángeles, con un máximo de tres representantes por país.

El Campeonato de España en julio y el World Championships en septiembre son sus próximos objetivos

En París 2024 estuvo en el preolímpico y se quedó a las puertas. Esta vez no está dispuesto a dejar escapar el tren y para ello cuenta con la total complicidad de su familia. Tanto es así que su madre ha pedido una excedencia para poder acompañarle tanto a las competiciones como a los entrenamientos presenciales que realiza en tierras californianas cada cierto tiempo. «Nos ha cambiado la vida a todos, pero merece la pena», reconoce Ibon Brijueska, padre del rider.

Puestos a pedir, además de la cita olímpica, Egoitz también sueña con poder realizar algún día el truco bautizado como 1.080, un escalón de dificultad más. «Nunca lo he intentado, pero lo buscaré a largo plazo», avisa.