Hípica «Lo que más me gusta de España son sus caballos» La Princesa Margarita María Beatriz de Borbón-Parma. / R.C. La Princesa Margarita María Beatriz de Borbón-Parma es una apasionada de la hípica, considera que «montar a caballo es terapéutico» y dice ser feliz en cada visita a España JESÚS BALLESTEROS Ámsterdam Miércoles, 13 febrero 2019, 00:12

La Princesa Margarita María Beatriz de Borbón-Parma es un verso libre. Ha demostrado que es capaz de superar las barreras más difíciles y reescribir su propia historia ligada a la Casa Real de Holanda. Más allá de sus hijas, dos son sus pasiones, los caballos y la lucha contra el cáncer infantil.

Lejos de los corsés que impone el protocolo, no duda en atendernos aprovechando la cita de la Longines FEI Jumping World Cup en Ámsterdam, donde ella es parte del equipo organizador.

¿Qué supone para Ámsterdam la celebración de la Longines FEI Jumping World Cup?

Es muy importante porque es una de las competiciones internacionales más importantes y hay empresas que vienen a Holanda. Para nosotros es un círculo completo porque vienen para invertir.

¿Por qué un miembro de la Casa Real participa en este campeonato?

Los caballos son mi pasión. Mi abuelo, el príncipe Bernardo de Holanda fue uno de los pioneros al organizar este campeonato. Él fue el que empezó y yo sigo esta tradición. El mundo del caballo me fascina. Es un mundo a veces complicado, pero me encanta. Ver a los caballos saltando es una de las cosas más bellas de ver.

¿Cree que la hípica es un deporte de élite?

No es un deporte elitista. En la hípica se necesita de la gente que cuida a los caballos, de los que hacen la comida para los caballos y también de la gente que quiere montar los caballos, así como empresas y gente como yo que ayuda a este deporte para que avance. Todos juntos lo hacemos.

¿Es importante la hípica para los holandeses?

Sí, es muy importante. Tenemos un éxito brutal con nuestros caballos. Somos uno de los países con mayor exportación de caballos. A los holandeses les encanta este deporte y creo que ganamos mucho dinero con ello. En el futuro va a ir a más, porque es un negocio al alza. Llevamos 10 años yendo a China con nuestros caballos y el caballo holandés es el más comprado en China.

Le diré que parte de la sangre que tenemos en nuestros caballos es española y espero que el caballo holandés esté entre los mejores del mundo. Nuestros caballos tienen parte española y parte holandesa. Creo que tienen lo mejor de las dos razas.

¿Cuál ha sido la última vez que ha estado en España?

Hace muy poco he estado en Ibiza, había tantos holandeses que creía que no había salido de Holanda (risas). También he estado en Andalucía visitando a unos amigos y en Madrid. Voy mucho a la capital, donde he vivido cuando era pequeña. La verdad es que el ritmo español me va mejor que el holandés. Me encanta ir a España y creo que es un país feliz, y cada vez que voy soy feliz.

¿Qué es lo que más le gusta de nuestro país?

Los caballos. No tengo aún ningún caballo español, pero tengo una amiga que me está buscando uno.

¿Es difícil competir con el fútbol?

Obviamente no podemos ganarle al fútbol. El fútbol parece ser lo más importante en este mundo. Pero la hípica no se está muriendo, sino que está creciendo. Estamos trabajando para seguir acaparando la atención de los medios y del público en general.

¿Hay personas que siguen molestas por el trato a los caballos en este deporte?

En Holanda tenemos un problema. Piensan que no cuidamos bien a los animales. Hacemos todo lo posible para mejorar las condiciones del animal, porque esto es lo más importante, que el animal esté sano y bien. El caballo es lo más importante. Sin caballo no hay nada en este deporte. Los veterinarios son muy estrictos en nuestras pruebas.

¿Cuál cree que es el papel de la mujer en la hípica, en el mundo?

Quizás en España ahora la mujer tiene un mayor protagonismo en la hípica, pero aquí siempre ha sido igual, las mujeres tienen el mismo papel, tienen los mismos éxitos.

Usted es una convencida defensora del rol de la mujer.

Tenemos la misma responsabilidad que los hombres. Tenemos que trabajar para avanzar, hay que estudiar, trabajar y hacer todo lo posible por educar a nuestros hijos. Si yo no trabajara no tendría ni idea de cómo enseñarles su camino a mis hijos.

¿Qué piensa su familia de su relación con el mundo de la hípica?

Yo he sido una pony girl desde muy pequeña. Yo cuidaba a los caballos pequeños que había alrededor de mi casa. Iba a los dueños a preguntar si podía cuidarlos. Desde pequeña he cuidado, e incluso entrenaba a los caballos para que sus dueños pudieran venderlos. He hecho cosas que no debería (risas). Si no tuviese caballos a mi alrededor sería infeliz.

¿Es la hípica un camino, una herramienta, para mejorar la salud?

Sí, se han hecho muchas pruebas, muchos estudios sobre el cerebro y qué pasa cuando estás montando. Según estos, los niños y las personas se desarrollan mejor. Son más felices, porque los caballos dan amor sin fin a la gente que está montando. Los caballos no juzgan a quien le monta. Montar a caballo es terapéutico.