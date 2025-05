Así prepara Andoni Gago su debut en las artes marciales mixtas: seis horas de entreno, madrugones a las 2.30 horas...

Son las 2.30 de la madrugada. Bilbao todavía duerme. Sin embargo, en la casa de Andoni Gago (40 años), el exboxeador de Otxarkoaga, suena ... el despertador. Toca correr. A las tres sale a la calle. Después de una hora de carrera, regresa a su hogar. Ducha y a trabajar en un almacén. «Entro a las cinco de la mañana, mi horario es de cinco a una», cuenta este expúgil tan querido por la gente y que este sábado 31 de mayo en La Casilla (desde las 19.15 horas) se estrenará en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) de la mano de Xtrike Combat Super League, una promotora de nueva creación. Así todos los días. Colgó los guantes en octubre de 2023, pero el gusanillo de la competición siempre ha estado ahí y el vizcaíno se ha pasado a otro ring, al de una disciplina cuya figura más reconocida es ahora mismo Ilia Topuria y, antes, Conor McGregor. «Un boxeador nunca para. Y ese picantón que sigue en el cuerpo por una velada... Además esta va a ser una pasada», explica el bilbaíno.

Ese día que ha comenzado a las 2.30 continúa tras salir de trabajar. Entonces, Gago, con varios títulos nacionales y continentales en el cuadrilátero, aprovecha para ir a buscar a una de sus dos niñas, «la nena chiquitana». «Vamos a casa, duermo media horita y luego a entrenar en el gimnasio. En total, depende del día, entre cuatro y seis horas de entrenamiento», cuenta el expúgil que comenzó en febrero a preparar la pelea de este sábado. Desde entonces, ha recuperado los hábitos de antaño, esas carreras de madrugada, esas sesiones extenuantes -nunca ha dejado de entrenar pero lo hacía a otro nivel en el Zamudio Box- y también las pautas de nutrición de Javi Pérez. «Las he vuelto a retomar para preparar la pelea porque tengo que dar el peso. Y no me ha costado mucho. Yo suelo comer bien: verduras, patatas cocidas... Salvo algún fin de semana con las niñas», admite el vizcaíno. Y es que los viernes y sábados trabaja en el Astuy, un reconocido bar de hamburguesas en Santutxu con su amigo Ugaitz.

Este sábado, sin embargo, se 'saltará' su turno. Le toca pelear en La Casilla. Su rival será Ander Sánchez. Gago está confiado en estrenarse con una victoria. Asegura que se ha dejado la piel. Su entrenador, Aritza Larrinaga, del Lucha Troika de Bilbao, un pionero en la MMA en Euskadi, le ve preparado. «Hemos recorrido varios gimnasios del País Vasco para ver diferentes estilos de luchadores y adaptarse a ellos. Se ha adaptado muy bien», comenta. El 'Macho', como se conoce al expúgil, asiente. «Vamos con todas las ganas. Hemos trabajado mucho para que esta pelea salga bien. Esperamos salir con la mano en alto».

Regresa por esas ganas de volver a pelear, de vivir una velada, pero también por el contacto con sus seguidores, esos que le han dado el título de héroe de barrio. «Siempre he tenido el cariño de la gente. Yo creo que por cómo he sido. Voy por la calle y me dicen: 'Ey Andoni, campeón'. Un peleador siempre es un peleador, pero también me tira el cariño de la gente», cuenta una persona que, reconoce, ha tenido que 'estudiar' para adentrarse en el mundo de la MMA.

«Cada arte marcial tiene su cosa. He tenido que aprender a agarrar, a dar patadas. Es verdad que teníamos una buena base, que es la del boxeo. Me han enseñado varias técnicas, como el 'grappling' -los agarres que se realizan-», por ejemplo«, expone Gago a unos días de su debut en las MMA.

Una disciplina en crecimiento

La Casilla acogerá este estreno. De momento, el bilbaíno no mira más allá. No quiere pensar en próximos combates, en si continuará en una disciplina que, poco a poco, va cogiendo fuerza. Cuenta su técnico Larrinaga que, cuando él comenzó en 2008, era complicado organizar una velada de MMA exclusiva. Ahora ya no. De hecho, Xtrike Combat Super League espera hacer paradas en Marbella y Madrid. Pero, de momento, toca Bilbao. Este sábado, con el estreno de Gago, un héroe de barrio.