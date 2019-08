Mundiales de piragüismo Plata y plaza olímpica para el K4 español Saul Craviotto, Carlos Arevalo, Marcus Walz y Rodrigo Germade, en los Mundiales de piragüismo de Hungría. / Tamas Kovacs (Efe) Saúl Craviotto, que se convierte de esta forma en el abanderado para los Juegos de Tokio, junto a Carlos Arévalo, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade, se llevaron el segundo puesto en la final R.C. Madrid Domingo, 25 agosto 2019, 15:06

El K4 español con el piragüista español Saúl Craviotto, junto a Carlos Arévalo, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade, consiguieron la medalla de plata y con ello una plaza olímpica para los Juegos de Tokio de 2020 tras la final de esta categoría en los Mundiales de Piragüismo disputados en Hungría.

Tras la obtención de un sitio olímpico, Craviotto se convierte en el elegido para abanderar a la delegación española en la ciudad nipona, algo que ya anunció el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, si el leridano conseguía clasificarse para los Juegos.

Al equipo liderado por el doble campeón olímpico y triple del mundo le valía con estar entre los siete primeros para obtener un hueco para los Juegos Olímpicos del año que viene. Estuvieron cerca de conseguir el oro y se quedaron a tan solo 0.51 segundos del K4 alemán. El podio lo completó Eslovaquia. Con este segundo puesto, España obtiene su séptima medalla en estos campeonatos, a falta de las finales de fondo que se disputaran este domingo a aprtir de las 14:30.

Craviotto aseguró posteriormente, que al ser la primera vez que se clasificaba a la primera estaba que no se lo creía, a la vez que dejó entrever un posbile retiro tras los Juegos de Tokio: «Yo ya he estado en tres Olimpiadas, tengo 34 años, llegaré con 35 y la gente joven sube fuerte... no quiero anunciar mi retirada pero huele a que puede ser mi última olimpiada y me gustaría cerrar una carrera deportiva brillante allí», señaló.

Paco Cubelos e Iñigo Peña, a los Juegos Olímpicos

Por su parte, los españoles Paco Cubelos e Iñigo Peña se alzaron con otro segundo puesto en las finales de la categoría K2 1000, quedándose a 1.26 segundos del oro, con un crono de 3:21.79, nuevamente por detrás del equipo alemán. y por delante de Francia. Con la plata obtenida, acompañaran al K4 en la cita olímpica de Tokio 2020.

Sete Benavides no pudo alcanzar el podido en a Final A del C1 200 y se tuvo que conformar con la cuarta posición por detrás del lituano Henrikas Zustautas , el bielorruso Artsem Kozyr y el georgiano Zaza Nadiradze, quedándo a 35 milésimas de las preseas.

El asturiano Juan Oriyés y el zamorano Dani Abad fueron quintos en el K2 200, y el C4 500, con Mohssine Moutahir, Pablo Martínez, Ignacio Calvo y David Fernández, terminó sexto.