Paula Sevilla culmina una reinvención de bronce

Lo que empezó como preparación para correr los 200 metros en verano se convirtió anoche en una histórica medalla de bronce para Paula Sevilla en ... 400 metros. Una subida de distancia invernal que la ha hecho llegar nada menos que a la altura de Sandra Myers, poseedora de uno de esos récords que parecían inalcanzables hasta que la velocista de La Solana (Ciudad Real, 27 años) rompió la barrera de los 51 segundos e igualó su viejo registro. Unos 50.99 que llevaron a Sevilla a celebrar un bronce tan inesperado hace apenas un mes como merecido por su enorme evolución en una distancia que ha logrado dominar a la perfección en short track.

Paula, que ha sido cinco veces campeona de España de 200 metros, había disputado dos campeonatos de Europa de short track. Pero en 2019 y 2021 no pasó de las series de los 60 metros porque en aquel entonces, la velocista de Ciudad Real solía bajar de distancia en la campaña invernal. Ahora no. Decidida a experimentar en los 400 metros, Paula Sevilla voló en el campeonato de España de Gallur de hace un par de semanas en la mejor final de la historia del atletismo nacional en la distancia. Tan tremenda fue su irrupción en la distancia corriendo en 51,20 que Paula se tuvo que refugiar unos días en su pueblo para enfocar el campeonato de Apeldoorn. Una parada para tomar aire y rearmarse mentalmente que le salió perfecta, porque en este Europeo su trayectoria ha sido enorme, hasta el punto de dar ayer al atletismo nacional la tercera medalla del campeonato y la única de una jornada donde hubo varios disparos al palo.

Se sabía que la neerlandesa Kraver iba a aprovechar su oportunidad ante la ausencia de la gran Fenke Bol para dejar por un tiempo su papel de secundaria de lujo y convertirse en protagonista. La teoría era sencilla. Pillar la estela de Lieke Klaver y aguantar todo lo posible tras ella, algo que lo hizo la noruega Henriette Jæger hasta el último metro, aunque sin poder superar a la favorita. Y tras ellas se fue una Paula Sevilla que calculó a la perfección los esfuerzos. Porque el ritmo del 200 era una locura y seguir a las dos de cabeza era hipotecar su medalla, así que la española, con la veteranía impropia de una recién llegada a la distancia, gestionó a la perfección una carrera que le valió un bronce y compartir un récord de España de mucho valor.

Disparos al palo

La medalla llegó en la última prueba de una jornada donde España no tuvo demasiada suerte. El primero en pegar al palo fue Iñaki Cañal. El máximo exponente este invierno del gran momento del 400 español tenía una dura final, pero el asturiano había demostrado en Apeldoorn que estaba en condiciones de soñar. Cañal no arriesgó en la calle libre y se colocó cuarto, a la espera del fallo de los atletas que ocupaban plaza de podio. Pero no hubo opción de medallas y Cañal se conformó con la cuarta plaza.

Quinta fue una Fátima Diame que abrió la longitud de forma más que esperanzadora con 6,63 metros, colocándose tercera, pero la saltadora española no pudo mantenerse en zona de podio y finalizó quinta, un puesto por delante de un Guillem Crespí que parece abonado a la sexta plaza en las finales de velocidad de los Europeos. Lo hizo en los 100 metros de Roma el pasado verano y ayer repitió después de realizar una semifinal fantástica.

Marta García y Josué Canales dejaron claro que son dos claras opciones para subir al podio en la última jornada del campeonato. La corredora palentina manejó a su gusto la eliminatoria de 3.000 metros, corriendo en las últimas plazas hasta que en el último kilómetro tomó el mando, forzó el ritmo en cada vuelta y al final, tras realizar la selección del grupo, se permitió el lujo de ganar con total comodidad. Por contra, Águeda Marqués fue la que pagó el ritmo de su compatriota cayendo a la séptima plaza y quedando fuera de la final de forma sorpresiva.

Igual de contundente fue la actuación de Josué Canales en las semifinales de 800 metros. Siempre bien colocado, atento a los movimientos y pasando a la cabeza en el momento adecuado para ganarse su plaza entre los finalistas, entre los que no estará un Mariano García que se desfondó en la recta tras mandar en su serie.