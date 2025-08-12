El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patxi Peula, tras colgarse el oro en los Juegos Mundiales. FEP

El patinador vitoriano Patxi Peula se cuelga el oro en los Juegos Mundiales

El bicampeón del mundo y ocho veces ganador en los europeos, suma ahora también una victoria en la modalidad de 10K. Hoy participará en los 15K

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 12 de agosto 2025, 19:58

Patxi Peula sigue de dulce. Después de cosechar en julio su octavo europeo, el patinador vitoriano se colgó ayer por primera vez el oro en los Juegos Mundiales en la modalidad de 10K. La ciudad china de Chengdu, que acoge esta competición que comprende disciplinas que no toman parte en los juegos olímpicos, le ha permitido al velocista quitarse la espina tras cuatro participaciones (Kaohsiung 2009, Wroclaw 2018 y Birmingham 2022) y tres bronces.

El reto era mayúsculo. Peula tenía como principales rivales a los participantes chinos y taiwaneses, sin olvidarse del francés Martin Ferrie. Precisamente el galo terminó tercero, mientras que la plata recayó en Julio César Mirena. Una carrera en la que los participantes tuvieron que sobreponerse a las duras condiciones climatológicas. «Aquí el calor y la humedad son muy diferentes, tienes una sensación continua de falta de aire», describió el vitoriano. Pero nada ni nadie pudo con él.

Emocionado en el podium

Visiblemente emocionado, Patxi recogió desde el cajón más la medalla y el premio al ganador. No pudo contener las lágrimas. Era casi el premio que le faltaba, tras mostrarse un rodillo en los europeos y ganar dos veces el Campeonato del Mundo. «Eres una leyenda, Patxi», le felicitaron desde la Federación. Un deportista que no parece tener techo y que hoy podría agrandar aún más su legado. Peula tomará la salida en la modalidad de 15.000 metros, una nueva oportunidad para lograr otro oro.

Patxi Peula busca rematar el sueño en China, antes de embarcarse en la próxima aventura. Tras los Juegos Mundiales, el vitoriano volverá a casa para estar con su familia y descansar un poco antes de afrontar el Mundial de Beihai, también en China. La prueba se celebrará del 13 al 21 de septiembre. Nuevos retos con los que espera aumentar su palmarés a sus 37 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  4. 4 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  5. 5

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  6. 6

    Tras otra jornada sofocante, bajan los termómetros y llegan las tormentas a Bizkaia
  7. 7 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  8. 8

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  9. 9 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  10. 10

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El patinador vitoriano Patxi Peula se cuelga el oro en los Juegos Mundiales

El patinador vitoriano Patxi Peula se cuelga el oro en los Juegos Mundiales