El patinador vitoriano Patxi Peula se cuelga el oro en los Juegos Mundiales El bicampeón del mundo y ocho veces ganador en los europeos, suma ahora también una victoria en la modalidad de 10K. Hoy participará en los 15K

Patxi Peula sigue de dulce. Después de cosechar en julio su octavo europeo, el patinador vitoriano se colgó ayer por primera vez el oro en los Juegos Mundiales en la modalidad de 10K. La ciudad china de Chengdu, que acoge esta competición que comprende disciplinas que no toman parte en los juegos olímpicos, le ha permitido al velocista quitarse la espina tras cuatro participaciones (Kaohsiung 2009, Wroclaw 2018 y Birmingham 2022) y tres bronces.

El reto era mayúsculo. Peula tenía como principales rivales a los participantes chinos y taiwaneses, sin olvidarse del francés Martin Ferrie. Precisamente el galo terminó tercero, mientras que la plata recayó en Julio César Mirena. Una carrera en la que los participantes tuvieron que sobreponerse a las duras condiciones climatológicas. «Aquí el calor y la humedad son muy diferentes, tienes una sensación continua de falta de aire», describió el vitoriano. Pero nada ni nadie pudo con él.

Emocionado en el podium

Visiblemente emocionado, Patxi recogió desde el cajón más la medalla y el premio al ganador. No pudo contener las lágrimas. Era casi el premio que le faltaba, tras mostrarse un rodillo en los europeos y ganar dos veces el Campeonato del Mundo. «Eres una leyenda, Patxi», le felicitaron desde la Federación. Un deportista que no parece tener techo y que hoy podría agrandar aún más su legado. Peula tomará la salida en la modalidad de 15.000 metros, una nueva oportunidad para lograr otro oro.

Patxi Peula busca rematar el sueño en China, antes de embarcarse en la próxima aventura. Tras los Juegos Mundiales, el vitoriano volverá a casa para estar con su familia y descansar un poco antes de afrontar el Mundial de Beihai, también en China. La prueba se celebrará del 13 al 21 de septiembre. Nuevos retos con los que espera aumentar su palmarés a sus 37 años.

