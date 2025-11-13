El Nacional de traineras se adelanta a mediados de junio y el Provincial a mayo La Española ha fijado la disputa de la regata en Bayona, mientras que los títulos de trainerillas y bateles se celebrarán en Cantabria y País Vasco

El Campeonato de España de traineras se disputará quince días antes de la fecha fijada en asamblea por parte del máximo estamento federativo del remo nacional. Inicialmente estaba previsto que se celebrara el 27 y 28 de junio y, de hecho así consta aún en el calendario que ha publicado recientemente a la espera de que la Comisión Delegada apruebe el cambio. Pero, a la vista de que las ligas Eusko Label y Euskotren –Primera División del remo– muy probablemente arrancarán también –así lo tiene previsto la ACT– ese último fin de semana de junio en un pantano madrileño –la pasada campaña se descartó esa posibilidad a última hora–, los gestores de la Española, tras mantener una reunión telemática hace unas fechas con los clubes, han apostado por adelantar el campeonato a los días 13 y 14 para que puedan estar presentes los mejores botes del Cantábrico.

Lo que sí está totalmente definida es la sede en la que tendrá lugar dicha prueba. Una vez analizadas las diferentes solicitudes recibidas, la cita se llevará a cabo en Galicia, concretamente en Bayona. Las dos últimas campañas en las que, tras años de tiras y aflojas, las partes implicadas –federaciones y clubes– acordaron adelantar todos los campeonatos a junio para dejar el resto del verano para la disputa de las diferentes ligas, el Nacional ha tenido como escenario la bahía de La Concha en San Sebastián (2024) y la ensenada de Brazomar en Castro Urdiales (2025) con victorias de Urdaibai y Orio, respectivamente.

Con anterioridad al Campeonato de España de traineras llegarán los entorchados Territorial y Autonómicos. La fecha que se baraja para el título vizcaíno y guipuzcoano es el 31 de mayo, con lo que será el más madrugador de los últimos cursos. El título vasco, por su parte, se dilucidaría una semana más tarde, el 7 de junio en un escenario todavía por concretar.

Por lo que respecta a los botes cortos, la Federación Española de Remo también ha definido ya los escenarios en los que se decidirán los dos títulos. Por lo que respecta al de bateles, la cita será 18 el y 19 de abril en el Pais Vasco. En principio, todo apunta a que será en el campo de regatas Josetxo Fernández Bakeriza de Legutiano. El Campeonato de España de trainerillas, por su parte, se decidirá en Castro Urdiales.