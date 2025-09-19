Nace un club para relanzar la cesta punta en Vitoria El zaguero profesional Julen del Río crea el club Araba-Bizi Airean para que jóvenes y mayores se introduzcan en este centenario deporte

Hay que remontarse un siglo para conocer los años de oro de la cesta punta. El 'jai alai', con label vasco, rompió fronteras y llegó a popularizarse internacionalmente. 1.000 puntistas se retaban en los frontones de Egipto, Filipinas, Indonesia, China, Cuba… E incluso Estados Unidos, donde vivió un 'boom' exorbitante. Fue allí mismo donde empezó en los años setenta a languidecer tras la huelga más larga del deporte. Tres años que amenazaron con borrar a la cesta punta por completo del mapa. Y casi lo lograron. Pero en los últimos años ha conseguido coger de nuevo impulso. También en Álava, donde ahora busca dar un nuevo salto de la mano de Araba-Bizi Airean, un club que acaba de nacer para darle potencia a su popularidad entre jóvenes y adultos del territorio.

Apenas acaban de plantar la semilla, pero la entidad ya ha echado raíces. Hay mimbres. El lunes inauguraron el club y ya cuentan con 37 inscritos, de los cuales 14 son niños. Este primer año se han marcado el objetivo de alcanzar el centenar de integrantes. Van por buen camino. Y en un futuro cercano poder organizar algún campus y torneos. Esos campeonatos convertidos en una gran fiesta deportiva que fueron la mecha de este deporte donde las apuestas van más rápido que la propia pelota. Yya es decir, porque alcanza los 300 kilómetros por hora.

«El Jai Alai es más que un deporte, es nuestra identidad, historia y emoción. Con Airean queremos que Álava respire cesta punta, que las nuevas generaciones lo conozcan, lo practiquen y lo disfruten, y que los veteranos encuentren de nuevo su espacio en el frontón de nuestra mano», explica Julen del Río, reconocido y laureado zaguero vitoriano que comenzó a practicar este deporte cuando tan sólo tenía seis años. No sólo se encargará de presidir la entidad, también de pasar el testigo. Será él quien diseñe, ejecute y evalúe los entrenamientos.

El frontón de Olave se ha convertido desde este lunes en su particular 'escuela' donde instruir a los nuevos puntistas. El comienzo de un proyecto que, anhela, «confiamos en que haga cantera». Los entrenamientos (se puede pedir información a través del correo arabaairean@gmail.com) tienen lugar de lunes a viernes en Olave, pero también en el frontón número 3 de Mendizorroza.

Cuenta Jenifer Roig, la otra mitad del proyecto Airean, que el territorio tiene «un poso para conseguir que la cesta punta resuene de nuevo. No queremos que el buque insignia del deporte vasco se pierda. Que lo practiquen o lo vean, porque les va a enganchar». Para facilitar la iniciación, el club ha adquirido 25 cestas de mimbre. Han derribado uno de los principales handicap a los que se enfrenta este deporte, esa especie de 'chapa' que representa la adquisición del material que ha recorrido medio mundo. «Los compramos en México», señala.

Desde México

Las 'armas' con las que se propulsan las pelotas a unos 300 kilómetros por hora; después del bádminton (el récord lo fijó Mads Pieber en 426) y el golf (Ryan Winter, 349), el deporte más rápido en el que se juega con una bola. «Es una mezcla de fuerza, talento y elasticidad», describe Roig. Yque no entiende de géneros. De ahí que pongan especial interés en formar una cantera de hombres y mujeres.

Más allá de adquirir el material en México, Del Río pudo vivir entre 2017 y 2019 el seguimiento que tiene este deporte en el país norteamericano. «Allí te sientes pelotari las 24 horas. Las apuestas no lo son todo como en Estados Unidos, donde se juegan quinielas de 10 minutos. En México jugábamos partidos», comentó a su vuelta en una entrevista con este periódico. Ahora, desde Vitoria, busca exportar talento vitoriano al resto del mundo.

Crear, pulir y promocionar esas joyas como Juan Antonio Compañón, formado en los frontones de Vitoria. 'Konpa' se erigió como el rey de la pista. Sumó a su palmarés todos los títulos posibles tanto en amateur como en profesional. Campeón del mundo, de Europa y oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Dos décadas de carrera y 919 partidos como profesional repletos de éxitos. «Quizás la cesta ya no atraiga tanto a los jóvenes, pero quiero ser optimista», confesó en una entrevista con este periódico. El escenario ahora puede cambiar. Airean confía en conseguir remontar el vuelo.